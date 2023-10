Aquí Entre Nos: 'The Beatles' estrenan nueva canción

La última canción de 'The Beatles' se estrena la próxima semana. John Lennon compuso "Now and Then" y se grabó cantándola en 1970.

Los otros 'Beatles' trabajaron en ella después y Ringo Starr y Paul Mccartney la terminaron este año.

Este miércoles, el documental 'Now and Then: The Last Beatles Song' llegará a YouTube. El próximo jueves, la canción estará disponible y el viernes se estrena el video musical.

En otras noticias, la directora de "Five Nights at Freddy's", Emma Tammi, dice que no había jugado el juego antes de empezar a trabajar en la adaptación.

"Empecé a jugarlo, apenas me enteré del proyecto. Jugué muchos juegos de niña y adolescente, y no he jugado mucho de adulta, pero todo empezó a regresar de inmediato. Fue difícil dejar de jugarlo", dijo Emma Tammi.

Salió el primer avance de "Lisa Frankenstein", protagonizada por Kathryn Newton y Cole Sprouse, escrita por diablo Cody y dirigida por Zelda Williams.

"Lisa Frankenstein" llega a cines el 9 de febrero.