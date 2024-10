Arrestan a hombre de Rio Grande Ciy luego su perro mordiera gravemente a su vecino

Un hombre en Rio Grande City fue arrestado y acusado después de que su perro corrió a la propiedad de un vecino y mordió a la víctima en el dedo, casi cortándolo, según una declaración jurada.

De acuerdo a la declaración jurada, un oficial de policía de la ciudad de Río Grande fue enviado alrededor de las 4:50 a. m. del martes al informe de la mordedura de perro.

El oficial habló con la víctima, identificada como Gustavo Silva, de 49 años, quien dijo que estaba afuera de su entrada cuando el perro de su vecino, una mezcla de Pitbull gris y blanco, corrió dentro de su propiedad y comenzó a atacar a su perro, según la declaración jurada.

La declaración jurada decía que Silva intentó intervenir y separar a los perros cuando el pitbull le mordió el dedo índice derecho, causándole graves lesiones corporales. El oficial vio el dedo de Silva y notó que tenía una laceración importante.

El oficial habló entonces con el dueño del pitbull, identificado como Cecilio Garza, de 47 años. Garza admitió ser el dueño del pitbull y también mencionó que el Control de Animales de la Ciudad de Río Grande le había informado que "ya no podía tener al can dentro de los límites de la ciudad debido a que dicho can era peligroso", según la declaración jurada.

La declaración jurada decía que el control de animales llegó y confirmó que a Garza no se le permitía tener el perro.

Según la declaración jurada, el oficial fue al Starr County Memorial Hospital para verificar el estado de Silva. Además, habló con la enfermera a cargo, quien le informó que Silva tenía un dedo casi cortado de su mano.

Garza fue acusado de atacar a un perro y causarle lesiones corporales graves. Se le fijó una fianza de 2.500 dólares y ya ha pagado la fianza.