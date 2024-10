Aumentan casos de influenza en el Valle del Río Grande

Con el inicio del otoño estamos en plena temporada de influenza, y desde ahora hasta el mes de mayo aumentan los contagios.

Por eso hay que tener en cuenta como prevenirlos, sobre todo en los próximos meses, de diciembre a febrero.

De acuerdo a los Centros de Control y Prevención de Enfermedades.

De no ser tratada adecuadamente, esta enfermedad respiratoria puede ser mortal hasta en un 80% para niños y adultos mayores.

Por lo cual expertos médicos están ofreciendo la vacuna contra la influenza para las familias a un bajo costo.

"Principalmente, los niños que tienen asma, problemas respiratorios es importante que se la pongan cada año, es un virus que causa inflamación en los bronquios, y con el tiempo puede causar neumonía, después de la gripe es, y no es solo una gripe, y es un virus que causa hospitalización y hasta muerte", agrega Nancy Aguilera médico asociado "We Are Kids at Edinburg" Clinic.

En la clínica "We Are Kids at Edinburg" para los niños que no cuentan con seguro médico, la aplicación de la vacuna tiene un costo de $10 dólares.

Así mismo la puede encontrar en ciertas farmacias del Valle del Río Grande, si gusta más información puede visitar la página web 211texas.org