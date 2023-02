Avatar: The Way of the Water sobrepasa a la película del Titanic en las taquillas

Avatar: The Way of the Water pasó a Titanic por el tercer lugar en la tabla de las películas más taquilleras de todos los tiempos. Con dos mil 440 millones de dólares, a la secuela todavía le faltan más de 500 millones para alcanzar a aAvengers: Endgame en el segundo lugar y casi 680 millones para pasar a "avatar" en primer lugar. Por supuesto, con las dos de Avatar y Titanic, James Cameron aún tiene tres de las cuatro películas más taquilleras de la historia. Vea el video para el informe completo.