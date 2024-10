Browsnville ISD ofrece cursos policiales para padres de familia

Los oficiales y el Distrito Escolar de Brownsville se preparan para proteger a los estudiantes ante una amenaza escolar.

25 padres de familia del Distrito Escolar de Brownsville participaron en una academia policiaca, donde aprendieron varios entrenamientos de primeros auxilios.

Según informes policiales, este año, en todo el Valle, se han reportado varias amenazas escolares en diferentes distritos escolares.

En la academia policial de Brownsville ISD, enseñan a los padres de familia cómo reaccionar adecuadamente ante una amenaza escolar.

La semana pasada, el Distrito Escolar de Brownsville realizó una academia policiaca para los padres de familia del distrito escolar.

Manuel Charles, sargento de policía del Distrito Escolar de Brownsville, dice que los padres recibieron aprendizaje básico de varios temas sobre cómo tratar las quemaduras, apagar un incendio pequeño, prepararse para una tormenta tropical y sobre el peligro de la desinformación ante una amenaza escolar.

"Que los estudiantes, en este caso, los hijos de los padres, sepan qué hacer y no hacer, no queremos ver a nadie en problemas o que sigan propagando información que no existe y está causando un terror o un caos con personas que no saben lo que está pasando", informó Charles.

Cecilia Noriega es una madre de familia del Distrito Escolar de Brownsville y tiene una hija de doceavo grado en el distrito.

Noriega dice que en la academia, logró aprender cómo realizar primeros auxilios en caso de una emergencia.

"El venir aquí me ha enseñado a saber que es lo que hacen ellos, el protocolo que ellos siguen para salir o resguardarse de alguna amenaza. He aprendido CPR, he aprendido muchas cosas de vaping, las consecuencias, toda la seguridad que la policía que el distrito escolar hace por nuestros hijos, y cómo los cuida por las cámaras", comentó Noriega.

El Distrito Escolar de Brownsville realiza este entrenamiento dos veces al año. Los padres de familia que participaron recibieron una certificación tras cumplir la academia.

Para más información sobre las clases de entrenamiento, haz clic aquí.