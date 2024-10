Ciudad de Santa Rosa reporta aumento de colmenas de abejas en la zona

Los ataques de abejas en El Valle continúan en el último mes, se han registrado varios casos.

En concreto, en Santa Rosa, en el condado Cameron, hay casos de reportados, lo que tiene en alerta a los residentes.

Según información del gobierno municipal de Santa Rosa se han recibido reportes por un incremento de colmenas de abejas en la zona, donde su departamento de bomberos recibe al menos 3 llamadas semanales de habitantes de la ciudad quienes piden ayuda para retirar colmenas de sus viviendas y en algunos de los casos las personas han sido atacadas por estos insectos.

"Me picaron como 4 o 5 en el lado de mi cachete y me picaron otras en el brazo", agrega Manuel Gallegos, habitante de Santa Rosa.

Pudimos comunicarnos vía telefónica con el alcalde Jaime Quiroga de Santa Rosa, quien comentó que los bomberos están intentando atender todas las llamadas para solventar esta situación y que en ocasiones necesitan ayuda de empresas especializadas en control de plagas.

"Nada más el Departamento de Bomberos aquí, de los voluntarios. Este, si responden cuando hay llamadas de avispas, ¿verdad?, si fuera como un B-Attack, que tuvieran, que las personas están atacando, las avispas los están atacando, entonces sí, pues los bomberos van para, van porque ellos tienen los trajes, o como quien dice, los B-Suits, para ir a tratar de ayudarle a la persona que está agarrando a atacarlos", agrega Jaime Quiroga, Alcalde de Santa Rosa.

Uno de los afectados por los ataques de abejas es un residente de Santa Rosa, quien tiene más de 4 meses con una colmena de avispas en su jardín y se siente atemorizado por tener una hija de 5 años que sufre de diferentes alergias.

Manuel Gallegos comenta a Noticias RGV que el Departamento de Bomberos de Santa Rosa en dos oportunidades ha ido hasta su vivienda para intentar quitar el panal de avispas, pero no han logrado solucionar el problema.

En la parte trasera de su vivienda el señor Manuel tiene un árbol con una gran colmena y nos comenta que cuando corta el zacate ha sido atacado en dos ocasiones.

El departamento de bomberos de la ciudad le ha dicho que ellos no pueden remover esta colmena y que él debería llamar a una empresa privada de control de plagas para poder solucionar este problema, ya que ellos son una estación pequeña y no cuentan con el equipo suficiente.

"Andaba Con la máquina mochando yarda, sentí piquetes, y lo que hice, dejé la máquina, nomás no pensé. Dejé la máquina ahí mismo y me arranqué corriendo, vine para acá y me metí para adentro de la casa. Este, la segunda vez, fue como tres semanas después, porque fui y les avisé. Vinieron la primera vez y no se fueron. Me dijo el bombero, no traigas muy color clothes, no andes con perfumes. Este, la máquina es la que las atrae, la vibración de la máquina las atrae. Le dije, pues, ¿qué hago yo? Le dije, tengo que andar mochando la yarda", agrega Gallegos.

El departamento de bomberos de Santa Rosa aconseja que si usted tiene una colmena de avispas cercana a su vivienda, llame a su estación de bomberos más cercana o contrate a una empresa de control de plagas lo antes posible.