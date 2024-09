Distritos escolares del Valle lanzan programa para completar la preparatoria

Los jóvenes de 18 a 26 años de edad que no terminaron sus estudios de la preparatoria ahora cuentan con una segunda oportunidad.

Según un informe, la cantidad de estudiantes que no terminaron la preparatoria ha aumentado de 1280 a más de 3000 desde la pandemia.

Hasta el momento, alrededor de 100 adultos ya están inscritos nuevamente en el programa a través de PSJA ISD, Weslaco y Edcouch-Elsa ISD.

El Distrito Escolar de Edcouch-Elsa se encuentra en su tercera semana desde que lanzó el programa.

Jacqueline Aguilar, de 19 años, es originalmente de El Salvador.

Hace dos años, ella dejó sus estudios para volver a estar con sus papás en El Salvador.

Aguilar regresó a los Estados Unidos en mayo y planea cumplir con sus estudios para luego estudiar medicina y ser doctora.

"Vi la notificación, pregunté por más información, luego vi que iba a tener una reunión en dos días, yo fui, y luego me inscribí al programa. Me gusta ayudar a las personas, que se sientan mejor, me gusta estar ahí, andando, arreglando si necesitan ayuda, el hecho de estar inyectando todo eso, realmente me gusta", comentó Aguilar.

Además de ayudarles a cumplir sus estudios, el programa también ofrece a los estudiantes la oportunidad de obtener certificaciones de ciertas industrias de STC y TSTC.

El programa es completamente gratis. Además, el solicitante no tiene que vivir dentro los límites de la ciudad de los tres distritos escolares para inscribirse en el programa.