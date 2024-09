Edinburg fumiga zonas de la ciudad tras ataques de abejas que hospitalizó a vecinos

Equipos de trabajo en Edinburg están fumigando en diferentes zonas de la ciudad por abejas. Luego de los ataques registrados hace unos días entre ellos una pareja fue hospitalizada.

En la cuadra 2600 de North Sugar Road se registraron hace unos días dos casos separados de ataques de abejas los cuales fueron atendidos por el departamento de bomberos de Edinburg.

Por este motivo la ciudad está fumigando esta zona para evitar que más personas sean atacadas y así eliminar los panales de abejas en esta localidad.

"Me parece magnífico y me da más tranquilidad porque yo tengo niñas menores que pueden ser atacadas, me da bastante miedo", agrega Angelica Ibañez, vecina de Edinburg.

Una de las vecinas de la zona padece de diabetes y dice que le preocupa ser atacada por abejas o mosquitos debido a su condición de salud, por ese motivo prefiere fumigar su vivienda.

"Siempre tenemos la precaución verdad, porque una una avispa y uno con Diabetes siempre está uno vigilando que no esté que se haga más grande más que nada, y eso tenemos que tener cuidado siempre con los piquetes de mosquitos o de una avispa", agrega Silvia Rodriguez, vecina de Edinburg.

Gregorio Cruz es jardinero y trabaja en este oficio desde hace 40 años, el nos comenta que ha sido atacado por abejas en diferentes ocasiones mientras esta trabauando.

"Bueno he mirado las colmenas, pero nosotros no nos acercamos, no más las miramos y no tratamos de hacerles nada porque sabemos que pueden picarle a uno, es peligroso porque un piquete los puede mandar al hospital, colmenas también me han picado", agrega Gregorio Cruz, jardinero.

El primer caso que se registró la semana pasada fue de un hombre atacado por abejas mientras cortaba el zacate de su vivienda.

El hombre fue trasladado a un hospital cercano con las vías respiratorias obstruidas. El segundo caso ocurrió en la misma zona donde una pareja fue atacada por abejas, los bomberos asistieron a la vivienda de las víctimas y consiguieron una colmena de abejas dentro de un vehículo abandonado. La pareja fue trasladada al hospital por las graves picaduras y ahora se encuentran en condición estable.

Según el departamento de bomberos las abejas pueden alterarse por el ruido o por cambios de clima.

"Lo que pasa es que las abejas hacen su trabajo normalmente en la naturaleza, pero el clima es lo que hace que se pongan agresivas, en otras palabras la lluvia hace que trabajen más rápido, pero el clima tiene que ver mucho", agrega Alexandro Villanueva, teniente del departamento de bomberos de Edinburg.

El departamento de bomberos de Edinburg aconseja que si usted ve una colmena de abejas cerca de su domicilio o de su lugar de trabajo, se ponga en contacto con el 911 o con su estación de bomberos más cercana para que ellos se encarguen de retirar la colmena.