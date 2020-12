EEUU: Discuten quiénes recibirían 1ras vacunas contra COVID

By: Mike Stobbe

NUEVA YORK (AP) - Un panel de influyentes asesores del gobierno se reunió el martes para responder a una de las preguntas más apremiantes del brote de coronavirus en Estados Unidos: ¿Quién estará en la primera fila cuando estén disponibles las primeras vacunas contra el COVID-19?

Se prevé que el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización vote sobre una propuesta que daría prioridad a los trabajadores de salud y a los pacientes de casas para ancianos.

Los dos grupos abarcan a unos 23 millones de estadounidenses de una población de aproximadamente 330 millones.

Mientras se celebraba la reunión virtual, un miembro del panel, la doctora Beth Bell de la Universidad de Washington, señaló que en promedio un persona fallece a causa del COVID-19 cada minuto en Estados Unidos ahora mismo, "así que supongo que no estamos actuando demasiado pronto".

En las próximas semanas, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) considerará autorizar el uso de emergencia de dos vacunas, una producida por Pfizer y la otra por Moderna. Estimados actuales proyectan que no habrá más de 20 millones de dosis disponibles de cada vacuna para finales de 2020. Y son necesarias dos aplicaciones para cada producto.

Como resultado, las vacunas serán racionadas en las primeras etapas.

El panel asesor se volverá a reunir para decidir quién seguirá. Entre las posibilidades están: profesores, policías, bomberos y trabajadores de otros sectores esenciales como de producción alimentaria y transporte, así como los ancianos y la gente con enfermedades preexistentes.

Los expertos señalaron que la vacuna probablemente no estará disponible de manera generalizada en Estados Unidos hasta la primavera.

El panel conformado por 15 expertos científicos y que fue creado en 1964 emite recomendaciones para el director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), el cual casi siempre las aprueba.

Las recomendaciones no son vinculantes, pero durante décadas han sido ampliamente atendidas por los médicos y han determinado la magnitud y financiamiento de los programas de vacunación de Estados Unidos.

A las autoridades estatales les corresponderá hacer cumplir las recomendaciones. También deberán tomar decisiones más detalladas en caso de ser necesario, como por ejemplo si colocarán doctores y personal de enfermería de emergencias antes que a los demás trabajadores de salud si hay pocas dosis de las vacunas.

El brote ha provocado la muerte de cerca de 270.000 personas en Estados Unidos y causado más de 13,5 millones de infecciones en la nación. En las últimas semanas, los decesos, hospitalizaciones y casos han aumentado significativamente.

Alrededor de 2 millones de personas viven en casas para ancianos y en otros centros de atención a largo plazo en Estados Unidos. Esos pacientes y los miembros del personal que los cuidan han representado 6% de los casos de coronavirus de la nación y 39% de los decesos, de acuerdo con funcionarios de los CDC.

El número de trabajadores de salud cubiertos por la recomendación del panel sería de aproximadamente 21 millones.

Es una amplia categoría que incluye al personal médico que cuida o estuvo en contacto con pacientes en los hospitales, casas para ancianos, clínicas o consultorios médicos. También abarca a los trabajadores de asistencia médica a domicilio y a los paramédicos. Dependiendo de cómo los funcionarios estatales apliquen la recomendaciones del panel, podría incluir al personal de limpieza, empleados de servicios de alimentación y personal de registros médicos.

