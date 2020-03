EEUU y México limitarán parte de cruces transfronterizos

El presidente Donald Trump escucha mientras el secretario de Salud, Alex Azar, habla en conferencia de prensa en la Casa Blanca, Washington, viernes 20 de marzo de 2020. (AP Foto/Evan Vucci)

Por ELLIOT SPAGAT

Associated Press

SAN DIEGO (AP) - Los gobiernos de México y Estados Unidos anunciaron el viernes planes para limitar drásticamente los viajes en su concurrida frontera común, como parte de los esfuerzos para controlar la propagación del coronavirus que causa el COVID-19. Las restricciones regirán para los viajes recreativos y turísticos. El comercio no se verá afectado.

El presidente Donald Trump y el secretario de Relaciones Exteriores mexicano Marcelo Ebrard dijeron que los dos gobiernos acordaron prohibir los viajes recreativos y turísticos, de forma similar a las restricciones establecidas a principios de esta semana a lo largo de la frontera de Estados Unidos y Canadá.

Trump dijo que las acciones "salvarán innumerables vidas". No se prohibirá el desplazamiento de personas para trabajar u otras actividades esenciales y no se detendrá el tráfico comercial, dijo Ebrard.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que las restricciones entran en vigor en el último minuto del viernes.

Sobre las restricciones fronterizas, Ebrard señaló que sólo afectarán a quienes crucen por “turismo y recreación”. De “todos los demás no esperamos que tengan ninguna dificultad”, agregó tras insistir: “no hablamos de cierre”.

Estados Unidos, México y Canadá también han elaborado un nuevo acuerdo para devolver inmediatamente a algunas personas que intentan cruzar ilegalmente las fronteras, dijeron las autoridades.

Al excluir el tráfico comercial de la prohibición, los dos gobiernos suavizaron sustancialmente los efectos económicos de la medida. Menos estadounidenses también se dirigen al sur debido a una orden estatal en California de que casi todos permanezcan en sus hogares y una advertencia del Departamento de Estado que aconseja a los estadounidenses no viajar al extranjero.

Aun así, las restricciones son un acontecimiento importante a lo largo de la frontera más cruzada del mundo.

“Queremos asegurarnos de que continúe el transporte de carga, continúe el comercio, los trabajadores de salud continúen con la capacidad de cruzar esa frontera. Pero el turismo, algunas actividades recreativas y otras cosas deben parar durante la crisis”, dijo el secretario interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Chad Wolf, a la prensa en la Casa Blanca, cuando explicó que las restricciones tenían el objetivo de “eliminar el viaje no esencial en la frontera”.

El secretario Ebrard dijo el jueves que propuso medidas al secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo, que “no paralicen la actividad económica y mantengan abierta la frontera al comercio y al trabajo”.

Funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés) informaron el jueves a líderes empresariales sobre los planes para prohibir los viajes no esenciales, una medida similar a la anunciada antes esta semana para la frontera con Canadá, dijo Paola Ávila, presidenta de la cámara empresarial Border Trade Alliance.

La medida cerrará de facto Estados Unidos a las visitas con motivos turísticos y recreativos desde la frontera sur, apuntó Ávila, quien participó en una teleconferencia con representantes de la CBP. Funcionarios del gobierno señalaron que Washington anunciaría el plan el viernes, aunque se siguen ultimando detalles y podría haber cambios, añadió.

Estados Unidos proporcionó una larga lista de trabajadores “esenciales” que no se verían afectados por las restricciones, incluyendo empleados agrícolas, de restaurantes y tiendas de alimentación, y conductores de autobús, añadió Ávila. México estaba preparando medidas similares para visitantes procedente de Estados Unidos.

