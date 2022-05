'Estaba aterrorizado': un joven de 19 años relata un apuñalamiento en Edinburg

Un hombre de 19 años todavía se está recuperando de un apuñalamiento en febrero y está rompiendo su silencio.

El incidente ocurrió cerca de un restaurante IHOP en Edinburg. La policía dice que Christopher Rios, de 19 años, fue apuñalado varias veces.

“Estaba aterrorizado, me estaba desangrando, tenía dolor, no podía sostener mi cuerpo”, dijo Ríos.

Con 15 puñaladas en todo el cuerpo y una cicatriz que muestra donde le cortaron el ojo, Ríos relató el brutal ataque que lo dejó en el hospital durante siete días.

“Este tipo vino a llamar a mi ventana diciéndome que me fuera, gritando”, dijo Ríos. “Él no se iba. Entonces, lo que hice fue ponerlo en reversa, el auto. Él me sacó. No sé cómo… abrió el auto. Él me sacó. Empezamos a hacerlo, y cuando me di cuenta, me apuñalaron”.

Ríos estaba con una amiga esa noche y, en ese momento, no tenía idea de que la persona que lo atacó era el exnovio de su amiga.

“Tuve que alejarme de esta persona porque me estaba persiguiendo”, dijo Ríos. “Se subió a mi auto, me perseguía con él”.

Ríos dice que logró correr a través de Trenton Road y se escondió detrás de una gran palmera. Finalmente, vio que su presunto atacante se dirigía hacia la autopista, por lo que Ríos cruzó la calle corriendo y entró en el IHOP.

“Me derrumbé allí esperando que apareciera la ambulancia. Había mucha gente ayudando a detener el sangrado”, dijo Ríos.

Según la policía, la persona que conducía el automóvil de Rios finalmente se estrelló contra la pared de la autopista y luego fue ubicada en Alamo. Fue identificado como Aaron Rivas, de 17 años, de Alamo.

Ríos sufrió una perforación en un pulmón y muchas de sus heridas requirieron decenas de grapas para cerrarlas.

La madre de Rios, Melissa Rios, dice que todavía se pregunta por qué le pasó esto a su hijo.

“Él no está afiliado a ninguna pandilla ni nada por el estilo”, dijo Melissa Ríos. “Siempre se mantuvo reservado, jugó fútbol, hace ejercicio, tiene buenos amigos, grandes amigos”.

Los ojos de Melissa se llenaron de lágrimas cuando pensó en lo que su hijo ha soportado y ahora quiere crear conciencia y compartir un mensaje con otros padres.

“Siempre vigile y sepa dónde están sus hijos porque le puede pasar a cualquiera”, dijo Melissa.

Se contactó al abogado de Rivas, pero no ha recibido respuesta.

Rivas está programado para ser procesado por cargos de asalto agravado el jueves por la mañana.