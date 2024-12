Estudiante de San Benito recibe la visita de su tío militar

En San Benito, el regalo de Navidad llegó anticipado para una alumna de primaria.

Esta niña de cuatro años recibió una visita sorpresa en su escuela. Su tío, Mark Santillan, se enlistó en el ejército y lleva dos meses destinado en Fort Moore, Georgia.

Los estudiantes de primaria llenaron la cafetería de la escuela primaria para ayudar a celebrar el monumental momento entre sobrina y tío.

Santillán con el vínculo estrecho que tienen, sabía que tenía que pasar por su escuela para una visita.

"Cada vez que hacemos una llamada, yo llamo a mi madre, ella siempre viene y le coge el teléfono y siempre me está diciendo lo mucho que me quiere y lo mucho que me echa de menos", comentó Santillán.

Santillán, de 18 años, se alistó en el ejército tras graduarse en el instituto de San Benito el pasado mes de mayo.

Y en esta época decembrina, pasará las dos semanas y tiene diferentes actividades planeadas con el fin de crear nuevos recuerdos juntos.