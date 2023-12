Estudiantes de Brownsville ISD reciben tablets e internet gratuito

Con el objetivo de aliviar la carga financiera del acceso a internet, Brownsville ISD está lanzando una iniciativa pionera.

Los estudiantes recibirán tablets y acceso gratuito a internet, una iniciativa que es posible gracias a la colaboración entre el distrito escolar, la Fundación Filantrópica RGV y el programa de tecnología educativa de la compañía pública Wireless.

La meta principal es cerrar la brecha digital.

"Espero que mueva a nuestra comunidad, acerque a la gente de nuestra región y que todos los demás estén con la disponibilidad sobre qué está pasando alrededor del mundo, lo que está pasando alrededor del planeta, alrededor de su país y lo que más me gusta es que no sabes lo que no sabes. Así que si no tienes acceso a la red informática mundial ahora, no lo sabes", comentó Diane Milliken Garza, directora ejecutiva de la Fundación Filantrópica RGV.

Cada tablet distribuida viene con una tarjeta SIM que proporciona acceso a internet de banda ancha LTE las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y se complementa con un programa de reparación gratuito.