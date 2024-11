Familia de Brownsville solicita ayuda tras perder su casa en un incendio

By:

in Noticias RGV

La familia Martínez de Browsnville lo perdió todo. La vivienda ubicada en la calle Jazmín se quemó por completo y a sus dueños no le dio tiempo de salvar ninguna de sus pertenencias, debido a un posible cortocircuito.

El pasado miércoles, aproximadamente a las 12:30 del mediodía, Ignacio Martínez recibió una llamada de su hijo, quien le decía alarmado que su casa se estaba incendiando mientras que su esposa y sus tres hijos estaban dentro de la vivienda.

"Me habló mi hijo que según la casa se estaba incendiando y les dije, pues pongan la manguera o algo, y dijo, no ya agarró bastante vuelo y ya con la manguera no podemos, entonces le dije que llamara a los bomberos", comentó Ignacio Martínez, propietario de la vivienda.

En la vivienda vivía la pareja Martínez con sus tres hijos y a causa del incendio perdieron todo su patrimonio.

"Lo que vino a mi mente de volada es, pues ya nos quedamos sin hogar", expresó Paola Martínez, copropietaria de la vivienda.

Noticias RGV se comunicó con el Departamento de Bomberos de Brownsville, quienes informaron vía telefónica que el caso está bajo investigación y aconsejaron a la población no dejar conectados aparatos eléctricos que no estén en uso.

"Si no se necesita algo, pues, si se desconecta, si algún aparato que haya un problema en algo, pues que no se conecte para nada hasta que alguien lo revise algún electricista, es lo que le podemos recomendar", indicó Samuel Padilla, subjefe de bomberos de Brownsville.

Los bomberos de Brownsville no dieron mayores detalles del incendio, ya que todavía se está investigando el caso.

Mientras tanto, la familia Martínez ha recibido donaciones de comida y ropa por parte de una iglesia local y la Cruz Roja.

Para realizar alguna donación a la familia Martínez, puede llamar al 956 908 5522.