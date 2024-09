Familia de hombre herido por policía en Álamo asegura tiroteo fue "no justificado"

La familia de un hombre que fue herido de bala por un oficial de policía en Álamo el lunes por la mañana sostiene que el tiroteo no estaba justificado.

Según los informes, la policía recibió una llamada por un disturbio doméstico entre el agredido identificado como Eladio García, de 56 años, y su esposa, Irlanda Castellanos.

De acuerdo con castellanos, ambos están separados, pero esa mañana estaban discutiendo.

Al llegar la policía, ambos se subieron a sus autos para irse, pero mientras su esposo intentaba marcharse, la policía le ordenó que detuviera el vehículo.

García supuestamente trató de estacionarse, pero un oficial disparó.

"No le dio chanza de parquear el carro porque le decía no te muevas, no te muevas, no te muevas. Y la dio poquito. Ya fue donde lo balacio. Pero en ningún momento el hecho carro al policía. En ningún momento estaba la vida del policía en peligro", agrega Irlanda Castellanos, marido tiroteado el lunes.

En un comunicado, el departamento de policía de Álamo dijo que se le hicieron varias advertencias a García para que se detuviera. Pero él siguió conduciendo hacia el oficial, provocando que este le disparara.

Según los registros, García tiene otros antecedentes y enfrenta tres acusaciones como tirarle el teléfono de su esposa, herirla, jalándole el cabello y amenaza de asalto con un arma mortal.

Este caso continúa en investigación.