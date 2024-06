Gimnasio en Brownsville organiza evento de salud preventivo contra la diabetes

By:

in Noticias RGV

Leo Galván y Michael Chapman, representantes de 'All In One Fitness Studio' visita Noticias RGV para invitar a la comunidad del Valle a un evento que tiene como objetivo concientizar sobre la diabetes.

El evento contará con la presencia de doctores y personas de salud especializadas para atender las consultas de los visitantes.

Ubicación del gym, donde se realizara el evento: 301 Lorenaly Dr. Suite A, Brownsville, TX.

Número de contacto: (956) 455-8958

Para conocer más sobre los servicios del gimnasio, haz clic aquí.

Vea el video para la entrevista completa.