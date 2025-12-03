Hot Wheels Monster Trucks Live returns to Bert Ogden Arena
Hot Wheels Monster Trucks Live returns to Bert Ogden Arena
Hot Wheels Monster Trucks Live is coming to the Bert Ogden Arena in Edinburg.
The Hot Wheels Monster Trucks Live Glow-N-Fire 2026 Tour will bring fans’ favorite Hot Wheels Monster Trucks to life, and introduce new ones.
Tickets for the Hot Wheels Monster Trucks Live Glow-N-Fire 2026 Tour are now on sale. They’ll be at the Bert Ogden Arena on Saturday, Feb. 21, and Sunday, Feb. 22.
More News
News Video
-
STC students build furniture for camp dedicated to children with diabetes
-
Hidalgo County leaders announce $12 million expansion project for Mile 2 West...
-
Consumer Reports: Is your baby's pacifier safe?
-
'Now we can get back to work:' Henry Cuellar reacts after receiving...
-
Suspect in Weslaco Vape City robbery turned officer-involved-shooting charged
Sports Video
-
RGV Vipers take on Mexico City Capitanes in their final homestand of...
-
McAllen High stays undefeated, Harlingen and Vela win city rivalry battles
-
McAllen High's Isabella Rivera signs with Texas Lutheran volleyball
-
Weslaco softball state champion Clarissa Mejia signs with Alvin College
-
McAllen Memorial's Juliet Trevino signs with St. Mary's volleyball