Hot Wheels Monster Trucks Live returns to Bert Ogden Arena

Hot Wheels Monster Trucks Live is coming to the Bert Ogden Arena in Edinburg.

The Hot Wheels Monster Trucks Live Glow-N-Fire 2026 Tour will bring fans’ favorite Hot Wheels Monster Trucks to life, and introduce new ones.

Tickets for the Hot Wheels Monster Trucks Live Glow-N-Fire 2026 Tour are now on sale. They’ll be at the Bert Ogden Arena on Saturday, Feb. 21, and Sunday, Feb. 22.

