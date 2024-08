Impulsan plan de seguridad escolar en Mercedes ISD

El próximo miércoles comienzan las clases en el distrito escolar de Mercedes, el ciclo escolar, incluye un aumento en las medidas de seguridad.

El distrito escolar tuvo que pedir millones de dólares del estado para cumplir con las actuales leyes estatales.

Más cercas, y una película protectora para las ventanas.

Estas son algunas de las nuevas medidas de seguridad que ha implementado el distrito escolar de Mercedes en todos sus 10 planteles.

Guillermina Núñez tuvo hijos que se graduaron del distrito escolar, y ha notado los cambios tras la autorización de la ley H-B 3 en septiembre del año pasado.

"Estamos haciendo todo lo que podemos para asegurar que todo eso ya esté listo o a lo más pronto que se pueda", agrega Miguel Chacón, dir, escuelas seguras, dtto. Escolar Mercedes.

El director de seguridad del distrito me dice que cumplir con las exigencias del estado, que incluye tener por lo menos un guardia armado en cada escuela, no ha sido tarea fácil.

En otoño del año pasado, el distrito escolar de Mercedes recibió una subvención.

Desde el 2023, el distrito escolar también ha implementado un botón de pánico en los gafetes de los empleados del distrito, cerraduras adicionales en las puertas, y un mayor número de cámaras de seguridad.

El distrito escolar cuenta con cinco policías municipales y 25 guardias de seguridad de la empresa L-4, ubicada en el estado de Kentucky, el director de seguridad del distrito escolar me dice que habrá por lo menos un guardia o policía armado en cada plantel educativo, tal como indica la ley.

Para madres como Núñez, ella piensa que los padres tienen un papel fundamental con la seguridad de sus hijos.

"Porque no, no es no más decir lo estoy educando, le estoy diciendo, le estoy tratando de guiar, pero qué es el tiempo que le está dedicado a su adolescente o a su niño, es muy importante el tiempo de calidad que le dedica a sus hijos", agrega Guillermina Núñez, residente de Mercedes.

El primer día de clases en el distrito escolar de Mercedes será el próximo miércoles.