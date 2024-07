Joe Biden condena el atentado contra Donald Trump y agradece a las fuerzas del orden

El presidente Joe Biden brindo una breve conferencia de prensa para condenar el atentado contra el expresidente Donald Trump.

Por algunos minutos el presidente de los Estados Unidos agradeció a las fuerzas del orden incluido el servicio secreto.

"No hay lugar en Estados Unidos para este tipo de violencia. Es enfermizo. Es enfermizo. Es una de las razones por las que tenemos que unir a este país. No podemos permitir que esto ocurra. No podemos ser así. No podemos consentirlo", agrega Joe Biden, Presidente de los Estados Unidos.