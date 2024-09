Joven de McAllen abre biblioteca comunitaria para todos los niños del Valle

Un joven adolescente de McAllen, está trabajando para hacer que los libros sean más accesibles, para los niños del Valle. Cada mes, recolecta libros para entregarlos a los niños del hospital infantil del sistema de salud del sur de Texas, y al departamento de policía de Edinburg.

Liam Toledo tiene 13 años y es originario de McAllen, ama leer.

"Leer es una puerta de entrada a la imaginación", agrega Liam Toledo, adolescente de McAllen y fundador de la biblioteca comunitaria de Liam

Su madre, Cindy Miller, dice que es una pasión que comenzó cuando tenía 2 años.

"Sí, desde muy pequeño, pensamos que era importante que Liam aprendiera el abecedario, que aprendiera a contar. A los 2 años ya leía libros y, a partir de ahí, todo empezó a crecer", agrega Cindy Miller, la madre de Liam.

Su lugar favorito es la biblioteca.

"Un día iba a la biblioteca pública de McAllen y me di cuenta de que me llevaba mucho tiempo llegar desde mi casa. Y no quería que ningún otro niño de esta comunidad tuviera que ir tan lejos para conseguir un libro", agrega Liam Toledo, adolescente de McAllen y fundador de la biblioteca comunitaria de Liam.

Eso fue lo que motivo a Liam, a crear su propia biblioteca comunitaria, y hacer que los libros sean más accesibles, para los niños.

"Espero inculcarles a estos niños un amor por el aprendizaje que dure toda la vida y reemplazar el teléfono que tienen en las manos por libros", agrega Liam Toledo, adolescente de McAllen y fundador de la biblioteca comunitaria de Liam.

Liam luego discutió su idea con su mamá, ella estaba de acuerdo.

"La mayoría de los libros provenían de la colección que Liam tenía en casa. Y luego publicamos en la página de Facebook de Tres Lagos y recibimos donaciones de muchos vecinos", agrega Cindy Miller, mamá de Liam.

Después de reunir más de 1000 libros, Liam lanzó su biblioteca comunitaria.

Hace un año, Liam recibió un patrocinio de la tienda copyzone en McAllen, para imprimir anuncios para sus eventos.

"Esta biblioteca es un esfuerzo de equipo... Sin su apoyo, esta biblioteca no sería posible", agrega Liam Toledo, adolescente de McAllen y fundador de la biblioteca comunitaria de Liam.

Ahora, un año después de su inicio, la biblioteca comunitaria de Liam, organiza un evento de libros todos los meses, en el norte de McAllen, tan solo la pasada primavera.

Liam donó más de 200 libros a los niños del hospital infantil del sistema de salud del sur de Texas.

Y al departamento de policía de Edinburg.

"A pesar de que nuestro hospital es muy adecuado para los niños, sigue siendo aterrador para ellos. Están en un entorno con el que no están familiarizados, hay muchos equipos, por lo que tener el regalo de la distracción en un libro y una forma de viajar a otro lugar significa toda la diferencia del mundo", agrega Kimberly Davis, administradora pediátrica de STHS Children's.

Una diferencia, que Liam espera marcar para todos los niños del Valle.

"Los libros son como una puerta de entrada a otro mundo. Si lees mil libros, vivirás mil vidas. Pero si no lees nada, solo vivirás una vez", agrega Liam Toledo, adolescente de McAllen y fundador de la biblioteca comunitaria de Liam.