La muerte de un oficial de policía intensifica las preguntas sobre el asedio al Capitolio

in Hechos Valle

WASHINGTON (AP) - Un oficial de policía murió a causa de las lesiones sufridas cuando los partidarios del presidente Donald Trump irrumpieron en el Capitolio, un violento asedio que está generando preguntas difíciles sobre los días restantes en el cargo del presidente derrotado y la capacidad de la Policía del Capitolio para asegurar el área

La Policía del Capitolio de Estados Unidos dijo en un comunicado que el oficial Brian D. Sicknick resultó herido "mientras se relacionaba físicamente con los manifestantes" durante los disturbios del miércoles. Es la quinta persona que muere a causa de la protesta y la violencia en el Capitolio.

Durante la pelea en el Capitolio, Sicknick, de 42 años, fue golpeado en la cabeza con un extintor, dijeron dos agentes del orden. Los funcionarios no pudieron discutir públicamente la investigación en curso y hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato

Su familia dijo en un comunicado el viernes que Sicknick quería ser policía durante toda su vida. Sirvió en la Guardia Nacional Aérea de Nueva Jersey antes de unirse a la Policía del Capitolio en 2008.

"Se desconocen muchos detalles sobre los eventos del miércoles y las causas directas de las lesiones de Brian, y nuestra familia pide al público y a la prensa que respeten nuestros deseos de no convertir la muerte de Brian en un problema político", dijo la familia.

El alboroto que ha conmocionado al mundo y ha dejado al país al límite forzó la renuncia de tres altos funcionarios de seguridad del Capitolio por no haber podido detener la violación. Ha llevado a los legisladores a exigir una revisión de las operaciones y una sesión informativa del FBI sobre lo que llamaron un "ataque terrorista". Y está impulsando un ajuste de cuentas más amplio sobre el mandato de Trump y lo que viene a continuación para una nación desgarrada.

Trump instó a los manifestantes durante un mitin cerca de la Casa Blanca el miércoles temprano a dirigirse al Capitolio, donde los legisladores debían confirmar la victoria presidencial de Biden. La turba rompió rápidamente las barreras policiales, rompió ventanas y desfilaron por los pasillos, haciendo que los legisladores se escondieran.

Una manifestante, una mujer de California, fue asesinada a tiros por la policía del Capitolio y hubo decenas de arrestos. Otras tres personas murieron luego de "emergencias médicas" relacionadas con la violación.

El senador Ben Sasse, republicano por Nebraska, dijo que la noticia de la muerte del oficial de policía fue "desgarradora".

"Nada de esto debería haber sucedido", dijo Sasse en un comunicado. "Señor ten piedad."

Sicknick había regresado a la oficina de su división después del incidente y se derrumbó, según el comunicado. Fue llevado a un hospital local donde murió el jueves por la noche

Trump no comentó personalmente sobre la muerte del oficial, pero un portavoz de la Casa Blanca dijo que la muerte de cualquier policía en el cumplimiento de su deber es "un recordatorio solemne de que corren hacia el peligro para mantener la paz". Trump y toda la administración "extienden nuestro Oraciones a la familia del oficial Brian Sicknick mientras todos lamentamos la pérdida de este héroe estadounidense ”, dijo el portavoz Judd Deere.

