Las farmacias de Walmart y Sam's Club ahora administran vacunas COVID-19

Todas las 5,100 farmacias de Walmart y Sam's Club en todo el país ahora ofrecen vacunas COVID-19 a los clientes, anunció la compañía el martes.

Esto incluye las 587 farmacias del estado de Texas

Las vacunas se administran a través de citas programadas y sin cita previa en walmart.com/COVIDvaccine y samsclub.com/covid.

Además, la compañía está implementando nuevos programas para alentar a las personas a recibir una vacuna y continuar con los esfuerzos para aumentar el acceso en todo el país como parte de su campaña Get Out The Vaccine para alentar a más personas a vacunarse.

La campaña GOTV, una extensión del papel del minorista en el Programa Federal de Farmacias Minoristas y el programa de vacunación existente, proporciona materiales educativos en tiendas y clubes sobre la efectividad y seguridad de la vacuna COVID-19, según el comunicado de prensa.

Vea el video para el reportaje completo.