LISTA: escuelas anuncian cierres y retrasos por el frío

By:

in Noticias RGV

Crédito de la foto: MGN Online

El Valle del Río Grande se prepara para la llegada del frío ártico. Algunos distritos escolares del Valle anunciaron cierres o retrasos debido al frío.

Esta es una lista de los distritos escolares que anunciaron horarios que están cambiando debido al clima. Actualizaremos la lista periódicamente, siga consultándola para conocer las ubicaciones actualizadas.

Si conoce algún otro cambio de horario escolar en su zona, envíenos un correo electrónico a news@krgv.com.

UNIVERSIDADES

The University of Texas Rio Grande Valley

UTRGV anunció todas las clases para el martes, 21 de enero se han cancelado.

La universidad añadió que planean volver a abrir el miércoles, 22 de enero.

South Texas College

Todos los campus de STC estarán cerrados el martes 21 de enero de 2025.

STC también tendrá una apertura retrasada a las 10 a.m. para todos los estudiantes, profesores y personal para el miércoles 22 de enero.

TSTC in Harlingen

TSTC permanecerá cerrado el martes 21 de enero de 2025.

Las clases en línea para los estudiantes y el trabajo a distancia para los empleados continuarán dependiendo de la disponibilidad de electricidad.

Texas Southmost College

El Texas Southmost College permanecerá cerrado el martes 21 de enero de 2025.

La universidad tendrá un comienzo retrasado el miércoles 22 de enero con el campus reanudando sus operaciones normales a las 10 a.m.

CONDADO CAMERON

Brownsville ISD

Brownsville ISD anunció que todas las clases y operaciones del distrito para el martes 21 de enero de 2025 están canceladas.

Un retraso de dos horas se aplicará al inicio de la jornada escolar para el miércoles, 22 de enero 2025. Las rutas de autobús de la mañana recogerán a los estudiantes dos horas más tarde de su horario regular.

Las clases de primaria comenzarán a las 10 a.m., las de secundaria a las 9:40 a.m. y las de preparatoria a las 10:45 a.m.

Todo el personal deberá presentarse el miércoles en el campus o departamento que le corresponda con una hora de retraso respecto a su hora habitual de entrada.

Harmony Public Schools

Las Escuelas Públicas de Harmony anunciaron que sus campus de Brownsville estarán cerrados el martes 21 de enero de 2025.

Horario regular debe reanudar el miércoles, 22 de enero.

Premier High School Brownsville

Premier High School anunció que su campus de Brownsville estará cerrado el martes 21 de enero de 2025.

La Feria ISD

La Feria ISD anunció la cancelación de clases para el martes 21 de enero de 2025.

Todas las actividades extracurriculares del día también han sido canceladas.

El inicio del día escolar se ha retrasado hasta las 10 a.m. del miércoles 22 de enero de 2025. Las rutas de los autobuses y las salidas de los padres comenzarán a las 8 a.m.

Los Fresnos CISD

Los Fresnos CISD suspendió todas las operaciones del distrito que estaban programadas para el martes 21 de enero de 2025.

El distrito dice que tendrán un retraso de dos horas de inicio el miércoles, 22 de enero.

Las escuelas primarias tendrán clases a las 9:50 a.m., las escuelas secundarias a las 10:20 a.m. y las escuelas preparatorias a las 10:30 a.m.

Point Isabel ISD

Point Isabel ISD anunció que las operaciones escolares y del distrito están canceladas para el martes, 21 de enero de 2025.

El distrito tendrá un retraso de tres horas el miércoles, 22 de enero de 2025. Las clases comenzarán a las 10:30 a.m. y las escuelas e instalaciones abrirán a las 10 a.m.

Las rutas de autobús tendrán un retraso de tres horas de sus horarios normales de recogida.

San Benito CISD

San Benito CISD anunció que todas las escuelas del distrito estarán cerradas el martes 21 de enero de 2025.

Todas las actividades extracurriculares para el día se han cancelado también.

La escuela se reanudará el miércoles, 22 de enero de 2025 con un retraso en la hora de inicio. Todas las clases de primaria comenzarán a las 9 a.m., y las de secundaria y preparatoria a las 9:45 a.m.

Todos los autobuses circularán 90 minutos más tarde de la hora habitual. El horario de salida de la escuela seguirá siendo el mismo, y se ofrecerá almuerzo y desayuno.

CONDADO HIDALGO

Donna ISD

Donna ISD anunció que todas sus escuelas estarán cerradas el martes 21 de enero.

El miércoles, 22 de enero, Donna ISD retrasará el inicio de clases para todos los estudiantes a las 10 a.m.

Hora de recogida de autobús para estudiantes de secundaria y preparatoria se iniciará a las 8:15 a.m., y el tiempo de recogida para todos los estudiantes de primaria comienza a las 9 a.m.

Todas las actividades extracurriculares para el martes, 21 de enero y miércoles, 22 de enero se cancelan.

Edcouch-Elsa ISD

Edcouch-Elsa ISD anunció que la escuela ha sido cancelada para el martes, 21 de enero de 2025.

El distrito tendrá un comienzo retrasado del día escolar el miércoles, 22 de enero. Todas las clases comenzarán a las 9 a.m., y se espera que todos los maestros y personal del distrito se presenten a trabajar 30 minutos más tarde de la hora normal para ayudar a recibir a los estudiantes.

Los autobuses saldrán a las 7.30 para las escuelas primarias y a las 8.30 para las secundarias.

Las horas de salida para los estudiantes y el personal seguirán el horario regular.

Edinburg CISD

Edinburg CISD anunció que la escuela ha sido cancelada para el martes, 21 de enero de 2025.

El distrito tendrá un comienzo retrasado el miércoles, 22 de enero.

Las escuelas primarias comenzarán a las 10 a.m., las escuelas intermedias comenzarán a las 10:30 a.m. y las escuelas secundarias comenzarán a las 11 a.m. Todo el personal se reportará a trabajar a las 9 a.m.

Las escuelas primarias abrirán sus puertas a las 7:30 a.m. y las escuelas secundarias abrirán sus puertas a las 8:30 a.m. Se anima a los estudiantes a vestirse en capas y pueden usar abrigos, gorros y bufandas.

El distrito dijo que habrá actualizaciones compartidas a través de su sitio web y medios de comunicación social.

Hidalgo ISD

Hidalgo ISD cancelará clases y cerrará todas las oficinas administrativas y campus el martes 21 de enero de 2025.

El distrito dijo que proporcionará actualizaciones con respecto a un retraso en la hora de inicio para el miércoles, 22 de enero 2025.

La Joya ISD

No habrá clases en La Joya ISD el martes 21 de enero de 2025.

El miércoles, 22 de enero, habrá un retraso de dos horas para todos los estudiantes.

McAllen ISD

McAllen ISD anunció que las clases para el martes, 21 de enero 2025 se cancelan.

Las clases se reanudarán el miércoles, 22 de enero 2025 en un retraso en la hora de inicio.

Las clases de primaria comenzarán a las 8:50 a.m. Las clases de secundaria comenzarán a las 9 a.m., y las clases de preparatoria se retrasarán hasta las 9:15 a.m.

El personal se presentará a sus horas habituales. Las escuelas estarán abiertas en horario normal en caso de que los padres quieran dejar a sus hijos antes. Los autobuses recogerán a los estudiantes una hora más tarde de lo normal.

Mercedes ISD

Todas las escuelas y oficinas de Mercedes ISD estarán cerradas el martes 21 de enero de 2025. Un comienzo retrasado está programado para el miércoles, 22 de enero de 2025.

El miércoles, las escuelas primarias comenzarán a las 9:30 a.m. Las escuelas secundarias comenzarán a las 9:45 a.m. y las escuelas preparatorias comenzarán a las 10 a.m.

La ruta del autobús de la mañana comenzará a las 8 a.m., y la recogida de alumnos para el miércoles comenzará a las 9 a.m.

Los horarios de salida siguen siendo normales.

Todos los programas después de la escuela desde el lunes, 20 de enero hasta el miércoles, 22 de enero se cancelan.

Mission CISD

Las clases serán canceladas el martes, 21 de enero 2025. Un comienzo retrasado de dos horas está programado para el miércoles, 22 de enero de 2025.

El miércoles, las escuelas primarias comenzarán a las 9:30 a.m. Las escuelas secundarias comenzarán a las 10 a.m. y las escuelas preparatorias comenzarán a las 10:15 a.m.

Los autobuses circularán con dos horas de retraso.

Todos los miembros del personal del distrito deben presentarse a las 9 a.m., los administradores del campus se presentarán a su hora de inicio regular.

PSJA ISD

PSJA ISD anunció que las clases serán canceladas el martes 21 de enero.

Las clases se reanudarán el miércoles, 22 de enero con un retraso. Las clases de primaria comenzarán a las 9:15 a.m. Las clases para todas las escuelas intermedias comenzarán a las 8:45 a.m., y las clases de secundaria comenzarán a las 9:40 a.m.

El distrito dice que habrá actualizaciones compartidas a través de su sitio web, medios de comunicación social y su sistema de notificación masiva.

Sur de Texas ISD

South Texas ISD anunció que todas las escuelas y oficinas del distrito estarán cerradas el martes 21 de enero de 2025.

Un comienzo retrasado a todos sus campus estará en efecto para el miércoles, 22 de enero de 2025.

El personal tendrá que reportarse a sus campus y oficinas designadas a las 9 a.m., y el inicio de la jornada escolar se retrasará hasta las 10 a.m.

Sharyland ISD

Sharyland ISD anunció que la escuela será cancelada el martes, 21 de enero.

Todas las actividades escolares y del distrito, incluyendo el cuidado después de la escuela, serán canceladas para ese día.

Las clases se reanudarán el miércoles, 22 de enero con un retraso de dos horas. La instrucción comenzará a las 10 a.m. La cafetería abrirá a las 9 a.m. y el desayuno se servirá de 9 a.m. a 9:45 a.m. ese día.

Los autobuses circularán con dos horas de retraso. La guardería de primaria permanecerá abierta con el horario habitual. Consulte con el entrenador de su hijo o patrocinador para el estado de después de la escuela extracurricular.

Valley View ISD

Valley View ISD estará cerrado el martes, 21 de enero.

Debido al clima frío, Valley View ISD tendrá un comienzo retrasado el miércoles, 22 de enero de 2025.

Academia Vanguard

La Academia Vanguard permanecerá cerrada el martes 21 de enero.

Todas las actividades escolares y del distrito serán canceladas para ese día.

Las clases se reanudarán el miércoles 22 de enero a las 9:30 a.m.

Weslaco ISD

Weslaco ISD anunció que todas las clases del martes 21 de enero de 2025 están canceladas. El miércoles 22 de enero habrá un retraso en la hora de inicio de clases. Las clases de primaria comenzarán a las 9:45 a.m., las clases de secundaria comenzarán a las 10 a.m. y las clases de preparatoria comenzarán a las 10:15 a.m.

El horario de recogida del autobús para el miércoles será a las 8:15 a.m. para las escuelas primarias, y a las 9 a.m. para las escuelas secundarias y medias.

CONDADO STARR

Rio Grande City Grulla ISD

Rio Grande City Grulla ISD anunció que las clases para el martes, 21 de enero 2025 están canceladas.

El distrito más tarde proporcionará una actualización con respecto a las operaciones de la escuela el miércoles, 22 de enero.

Roma ISD

Roma ISD anunció que todas las clases y actividades después de la escuela se han cancelado para el martes, 21 de enero.

El distrito tendrá un retraso de tres horas el miércoles, 22 de enero.

Todo el personal de Roma ISD llegará a sus campus designados a las 10 a.m.

Las escuelas primarias comenzarán a las 10:30 a.m., las escuelas intermedias comenzarán a las 10:55 a.m. y Roma High School, el I & G Center, el Gladiator LIFE Center y el RHS Road to Recovery Center comenzará a las 11:30 a.m..

Los autobuses de la mañana se ejecutará con el retraso de tres horas y los autobuses de la tarde se ejecutará en el tiempo normal.

Los padres que necesitan llegar al trabajo temprano, un equipo de administradores estará en los campus a las 7:30 a.m. para aceptar a los estudiantes que deben ser dejados antes.

CONDADO WILLACY

Lasara ISD

Lasara ISD anunció un retraso en la hora de inicio para el miércoles, 22 de enero.

Las clases comenzarán a las 9:30 a.m. ese día. Los autobuses correrán una hora y 30 minutos detrás de su horario regular el miércoles, 22 de enero.

El distrito tendrá un horario regular lunes, 20 de enero y martes, 21 de enero.

Todos los programas después de la escuela serán cancelados el martes, 21 de enero y el miércoles, 22 de enero.

Lyford CISD

Lyford CISD anunció que todas las escuelas estarán cerradas el martes 21 de enero.

Mientras que las escuelas permanecen cerradas, el gimnasio de Lyford Elementary estará abierto a los estudiantes en los grados PK3 hasta el 12 como un centro de calentamiento de 10:30 a.m. - 4 p.m..

Todas las escuelas del distrito tendrán un comienzo retrasado el miércoles, 22 de enero. El desayuno se servirá a las 9:30 a.m. y las clases comenzarán a las 10 a.m.

Las actividades extraescolares retomarán su horario habitual y las rutas de autobús se retrasarán dos horas.

Las clases comenzarán a las 9.30 horas de ese día. Los autobuses circularán una hora y 30 minutos por detrás de su horario regular el miércoles, 22 de enero.

El distrito tendrá un horario regular lunes, 20 de enero y martes, 21 de enero.

Todos los programas después de la escuela se cancelará el martes, 21 de enero y el miércoles, 22 de enero.

Raymondville ISD

Todas las clases para el martes, 21 de enero, 2025 están canceladas.

Las rutas de autobuses y los horarios de clases se retrasarán dos horas el miércoles 22 de enero de 2025. Las clases comenzarán a las 10 a.m.

San Perlita ISD

San Perlita ISD anunció que todas las operaciones escolares serán canceladas el martes, 21 de enero. Un comienzo retrasado está programado para el miércoles, 22 de enero de 2025 a las 10 a.m. con autobuses operando a las 9 a.m.