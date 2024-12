Negocio en Mercedes creando arte en cada bota

El Valle del Río Grande es conocido por muchas cosas, entre ellas la agricultura.

Pero una ciudad, Mercedes, tiene algo muy especial que pocos conocen: los maestros de las botas.

Desde 1853, Rios of Mercedes ha creado botas para la comunidad.

“Comencé a trabajar y no me quedaban bien”, dijo Mario Chapas, maestro de botas. “Entonces me decían '’hazlo a un lado, agarra otro y trata de hacerlo mejor’. Como quiera unos me quedaban bien y otros no muy bien, seguí mejorando”.

Chapa ha dedicado su vida ser un maestro de botas y criar a sus tres hijas, junto a su esposa, quien falleció el pasado año. Un servicio que para Mario y todos los agricultores del Valle es importante mantener, es la restauración del producto.

''Para que sea una bota que sea una inversión para siempre, tenemos muchos productos que llegan a nuestras manos para reparar suelas o tacón, y nos damos cuenta de que están en buena condición y en muchos casos han pasado de generación en generación”, explico Carlos Rodríguez, jefe de operaciones de Rios of Mercedes.

Aunque en la actualidad se enfoca la producción en el mayoreo, justo al lado de la fábrica, aún conservan un espacio para realizar un par de botas totalmente a la medida, para quien lo desee.

Para que usted tenga una idea, cerca de quinientas familias se benefician de los empleos directos, creados aquí en Ríos of Mercedes, por estas botas que se fabrican completamente a mano y son distribuidas a distintos estados, a través de toda la nación.

