Propietarios en Brownsville pagarán multas por pagos tardíos en el impuesto a la propiedad

in Noticias RGV

En Brownsville, los residentes que adeudan el impuesto a la propiedad, acuden a realizar de manera oportuna el pago o a establecer un convenio con el departamento de impuestos del condado Cameron. Este acto se da previo al vencimiento del plazo para finiquitar el pago de impuesto predial y así evitar costosas multas adicionales al adeudo. Desde este 1 de julio se añadirán a la lista miles de cuentas que terminaran en estado infractor. Para evitar tener una infracción, se darán a conocer los pasos a seguir de la oficina de recaudación de impuestos del condado Cameron.

Actualmente, solo un 15 por ciento de las 24.000 facturas enviadas por correo han sido finiquitadas, evitando de esta manera los cargos adicionales. Antonio Tony Yzaguirre, colector de impuestos del condado Cameron, sugiere tener en consideración los siguientes criterios. "Estos pagadores de impuestos que no pagan los impuestos para junio 30, se les va a cobrar el 15 por ciento de los abogados que el condado y todos los distritos ocupan para que colecten los impuestos que no se han pagado, de acuerdo a los archivos del departamento de recaudación de impuestos del condado Cameron.

Cada año un 2 por ciento de los contribuyentes se mantiene en estado moroso, una cifra que se teme pueda incrementar debido al elevado valor de las propiedades actuales. Mientras tanto, Eric Cardona, un residente en Harlingen, comenta acerca de lo que esta situación podría afectar a cientos de propietarios: "Hace tres años yo compre una casa para mis padres después de que me salí del servicio militar, se las compre con esfuerzo, la compre reposeida 35.000 dólares, le hicimos unos arreglitos y me cayeron y en tres años de 39 está a 121.000 dólares".

Esta es la situación que llevó a cientos de pagadores de impuestos a solicitar un ajuste al valor de su propiedad."Yo tengo cita mañana ahí, y no te lo quieren arreglar, entonces, arbitrariamente vienen y te dicen, yo propongo, esto fue el año pasado y me dijeron así nada más, vamos a bajarla a 90.000 así nada más por el aire y me la bajaron", sostuvo Cardona.

Richard Molina, director ejecutivo de la oficina del Ajustador de Impuestos del condado Cameron, comentó que el proceso de reclamos cerró el último 31 de mayo a partir de las 5:30 de la tarde y afirmó que no habrá extensiones debido a que el tiempo es limitado para realizar las audiencias y las certificaciones del valor de la propiedad.

No obstante, aún permanecen cientos de cuentas pendientes de pago, y el objetivo de este aviso por parte de los funcionarios del departamento recolección de impuestos del condado, es evitar que se apliquen recargos por morosidad, el mismo que aumentará conforme avancen los días.

