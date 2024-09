Realizan evento social para solicitar donantes de sangre en Pharr

Las donaciones de sangre han bajado un 30 por ciento en el Valle durante los meses del verano.

Actualmente, el banco de sangre Vitalant en McAllen tiene una reserva de sangre para solo 14 días.

Sin embargo, necesitan más donantes en caso de una emergencia. Cada verano el número de pacientes que donan sangre disminuye. Tan solo una unidad de sangre puede salvar la vida de tres personas, y cada donación de sangre irá a los hospitales locales del Valle.

"Los hospitales nos piden mucha sangre, y no dura mucho tiempo. Alguien puede donar ahorita y ya para mañana están usando ese tipo de sangre", comentó Ali Arredondo, representante de 'Vitalant McAllen.

De acuerdo a reportes médicos, una persona puede donar sangre cada 56 a 60 días. Sin embargo, Anthony Longoria es un donante de sangre que lo hace cada ocho semanas.

"No hay suficiente plasma ni suficiente sangre entera, así que salir y dedicar un poco de su tiempo cada ocho semanas puede ayudar a mucha gente", indicó Longoria.

"Estoy lo suficientemente sano para hacerlo, así que pensé: ¿por qué no compartir mi buena suerte? Me gusta cómo, una vez que me donan sangre, me hacen saber que ya se ha donado y cómo ayuda a las personas", expresó Richard Martínez, otro donante.

Según especialistas, una sola persona puede salvarle la vida a seis niños o a tres adultos.

Este viernes se realizará un evento de donación de sangre a partir de las 5:30 de la tarde hasta las 8 de la noche en Main Event en Pharr.

Para donar, es necesario tener por lo menos 17 años de edad o 16 años de edad con el permiso de un padre o tutor.

También tendrá que mostrar una identificación.

Para más información sobre cómo donar y de los próximos eventos que se realizará, haz clic aquí.