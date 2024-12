Recomendaciones para evitar el exceso de consumo de bebidas con alcohol

En la época navideña es común asistir a fiestas y a causa de excesos, puede ser el escenario para malos entendidos.

Según estudios realizados por los centros para rehabilitación, indican que el cincuenta por ciento de las mujeres, ha encontrado alguna droga en su comida o bebida, y esta ha sido suministrada por un extraño, mientras que el 42% de las personas que drogaron hombres, estos les consideraban amigos o conocidos.

Al estar en un ambiente en el que nos sentimos cómodos, solemos confiarnos y descuidar nuestras bebidas. La policía de Mercedes informa que las drogas más comunes que se utilizan para abusar de alguien en estos ambientes suelen ser éxtasis, ketaminas y rohypnol.

Jaime Gómez, gerente de 'Suerte Bar', explica que parte de su trabajo es asegurarse que los meseros no le sirvan alcohol en exceso a los comensales para evitar situaciones como peleas de parejas, o entre grupos.

Es importante mencionar que no debe dejar su bebida desatendida y llamar a las autoridades inmediatamente si comienza a experimentar alguno de estos síntomas. Aunque en esta área no tengamos cifras significativas, no significa que esto no ocurra, pues algunas personas pueden sentir miedo o vergüenza para reportarlo a las autoridades.