Residentes de El Paso preocupados por su seguridad

EL PASO - La balacera de El Paso, ha dejado más preguntas que respuestas sobre la integridad de las personas.

Es una ciudad fronteriza como la nuestra en el Valle, en donde sus habitantes viajan constantemente de un lado a otro de la linea fronteriza, entre México y los Estados Unidos.

El Paso y Ciudad Juárez son dos ciudades con mucha similitud, pero el índice de crimen no es una que comparten.

Hay una clara diferencia en los casos de homicidio.

El tiroteo del domingo en El Paso, no es ni la mitad de lo que sucede al otro lado de la frontera, pero es más que suficiente para que los residentes pongan en duda su seguridad.

Los puntos que conectan El Paso con su ciudad vecina, Ciudad Juárez, son casi imperceptibles, pero sus realidades están trazadas con sangre.

El promedio de homicidios en El Paso es de casi 13 muertes anuales desde 2003.

Mientras que en Ciudad Juárez, solo en este año, se registran 899 muertes.

Luego de la balacera del sábado, residentes comentan que las calles se tornaron un poco más silenciosas, dándole paso a los lamentos.

La gente relata vivir en paz a pesar de ser una ciudad fronteriza.

“Crecí en el Segundo Barrio. Sigo viviendo ahí y queda cruzando la frontera. Quizá a 20 o 30 pies de Juarez”, menciona Lannie Mendez, residente de la ciudad.

Algunos nacen ahí, otros salen de juarez para mudarse a el paso.

Pero estos días todo ha sido diferente.

“Estos dias, desde ayer y hoy, han estado bien tensos, las calles bien calladas. No hay gente en las calles.”, comenta Sandra Aguirre, originaria de Ciudad Juarez y quien vive con su familia en El Paso.

Miles se reunieron en la vigilia del domingo, donde oradores bilingues compartieron canciones de comunidades católicas, cristianas y judías - una gran diversidad que se ve reflejada en su ciudad.

“Hay muchos comentarios sobre inmigrantes y muros fronterizos. Somos el ejemplo perfecto de cómo podemos lograr que funcione”, agrega Mendez.

El dolor y lágrimas se sienten en las calles... quedando marcadas por un nuevo temor.

“Nos dejaron con el corazon quebrado. Estamos como quebrantados, como que nos laceraron el cuerpo, la existencia. Nos quitaron la tranquilidad”, dice Aguirre.

Para Sandra Aguirre, el paso es su hogar, aunque es originaria de Juárez.

Ama ambos lados de la frontera, a pesar de haber llegado a este lado creyendo que esto jamás ocurriría.

“La violencia también en Juárez está tremenda. Pero yo creo que allá nos acostumbramos. Es como, se escucha a la mejor cruel o feo, como el pan nuestro de cada dia. ¿Si me entiende? Y aquí no. Aquí no es de tal manera. Y pasa esto, ¿algo así? Escuchábamos a vecez en las televisiones en otros lugares donde pasaba, pero nunca nunca ni por aquí pensar que fuera pasar algo así aquí en El Paso. Nunca”,nos cuenta Aguirre.

Existe un esfuerzo consciente y colectivo de seguir avanzando.

Lo ocurrido el sábado les afecta ahora, pero dicen que no les definirá su futuro.

“Siempre me he sentido segura y seguiré sintiéndome así. Esa persona no era de aquí, nosotros no somos así. Sigo sintiéndome segura en mi comunidad y sigo amándola”, asegura Mendez.

Hoy, el gobierno mexicano actualizó la fatal cifra a ocho de sus conacionales que perdieron la vida en territorio estadounidense

El tirador dejó un manifiesto por escrito explicando que sus motivos eran políticos y contra los mexicanos.

Hasta este momento la tasa de muerte tras los hechos se mantiene en 22, incluyendo al ex graduado de PSJA y su esposa.