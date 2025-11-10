x

RGV high school football playoff matchups set for bi-district round

Monday, November 10 2025

6A

Brownsville Veterans Chargers vs. Edinburg Bobcats

Date & Time: Thursday, November 13 at 7:00 p.m.

Location: Richard R. Flores Stadium in Edinburg

Area Round Opponent: Winner of San Marcos vs. Eagle Pass

La Joya Coyotes vs. Harlingen Cardinals

Date & Time: Thursday, November 13 at 7:00 p.m.

Location: Boggus Stadium in Harlingen

Area Round Opponent: Winner of Canyon vs. Medina Valley

Economedes Jaguars vs. Los Fresnos Falcons

Date & Time: Friday, November 14 at 7:00 p.m.

Location: Leo Aguilar Memorial Stadium in Los Fresnos

Area Round Opponent: Winner of Laredo United vs. Judson

San Benito Greyhounds vs. Weslaco Panthers

Date & Time: Friday, November 14 at 7:00 p.m.

Location: Bobby Lackey Stadium in Weslaco

Area Round Opponent: Winner of Cibolo Steele vs. Laredo LBJ

5A

Brownsville Pace Vikings vs. Mission Veterans Patriots

Date & Time: Thursday, November 13 at 7:00 p.m.

Location: Tom Landry Stadium in Mission

Area Round Opponent: Winner of CC Miller vs. Victoria West

Brownsville Porter Cowboys vs. Sharyland Rattlers

Date & Time: Thursday, November 13 at 7:00 p.m.

Location: Richard Thompson Stadium in Mission

Area Round Opponent: Winner of Tivy vs. Gregory-Portland

Corpus Christi Veterans Memorial vs. Edinburg Vela Sabercats

Date & Time: Friday, November 14 at 7:00 p.m.

Location: Richard R. Flores Stadium in Edinburg

Area Round Opponent: Winner of Smithson Valley vs. Southside

McAllen Bulldogs vs. Flour Bluff Hornets

Date & Time: Friday, November 14 at 7:00 p.m.

Location: Hornet Stadium in Corpus Christi

Area Round Opponent: Winner of SA Jay vs. SA Pieper

Roma Gladiators vs. Mercedes Tigers

Date & Time: Friday, November 14 at 7:00 p.m.

Location: Tiger Stadium in Mercedes

Area Round Opponent: Winner of Alamo Heights vs. CC Carroll

Pioneer Diamondbacks vs. Edcouch-Elsa Yellowjackets

Date & Time: Friday, November 14 at 7:00 p.m.

Location: Benny Layton Memorial Stadium in Elsa

Area Round Opponent: Winner of CC Ray vs. Boerne

Mission Eagles vs. PSJA North Raiders

Date & Time: Friday, November 14 at 7:30 p.m.

Location: PSJA Stadium in Pharr

Area Round Opponent: Winner of SA Southwest vs. Boerne-Champion

Harlingen South Hawks vs. McAllen Memorial Mustangs

Date & Time: Friday, November 14 at 7:30 p.m.

Location: McAllen Memorial Stadium in McAllen

Area Round Opponent: Winner of New Braunfels vs. Nixon

4A

Hidalgo Pirates vs. La Vernia Bears

Date & Time: Thursday, November 13 at 7:00 p.m.

Location: Buccaneer Stadium in Corpus Christi

Area Round Opponent: Winner of Somerset vs. Manor New Tech

Robstown Cottonpickers vs. Port Isabel Tarpons

Date & Time: Friday, November 14 at 7:00 p.m.

Location: Cotton Picker Stadium in Robstown

Area Round Opponent: Winner of Wimberley vs. Carrizo Springs

La Feria Lions vs. Cureo Gobblers

Date & Time: Friday, November 14 at 7:00 p.m.

Location: Gobbler Stadium in Cureo

Area Round Opponent: Winner of Gonzales vs. Bandera

Grulla Gators vs. Sinton Pirates

Date & Time: Friday, November 14 at 7:00 p.m.

Location: Gruy Stadium in Hebbronville

Area Round Opponent: Winner of Devine vs. Jarrell

3A

Santa Rosa Warriors vs. Stockdale Brahmas

Date & Time: Friday, November 14 at 7:00 p.m.

Location: Vaquero Stadium in San Diego

Area Round Opponent: Winner of Tidehaven vs. Comfort

Corpus Christi London Pirates vs. Rio Hondo Bobcats

Date & Time: Friday, November 14 at 7:00 p.m.

Location: Boggus Stadium in Harlingen

Area Round Opponent: Winner of Llano vs. Poteet

Orange Grove Bulldogs vs. Raymondville Bearkats

Date & Time: Friday, November 14 at 7:30 p.m.

Location: Hawk Stadium in Zapata

Area Round Opponent: Winner of Ingram Moore vs. Hondo

2A

Louise Hornets vs. La Villa Cardinals

Date & Time: Friday, November 14 at 7:00 p.m.

Location: Cowboy Field in Premont

Area Round Opponent: Winner of Iola vs. Sabinal

Santa Maria Cougars vs. Kenedy Lions

Date & Time: Friday, November 14 at 7:00 p.m.

Location: Bear Stadium in Corpus Christi

Area Round Opponent: Winner of Crawford vs. Johnson City

TAPPS

Fort Bend Christian Eagles vs. St. Joseph Academy Bloodhounds

Date & Time: Friday, November 14 at 5:00 p.m.

Location: J.T. Canales Field in Brownsville

Area Round Opponent: Winner of SA Christian School vs. Lutheran South Academy-Houston

