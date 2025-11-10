RGV high school football playoff matchups set for bi-district round
6A
Brownsville Veterans Chargers vs. Edinburg Bobcats
Date & Time: Thursday, November 13 at 7:00 p.m.
Location: Richard R. Flores Stadium in Edinburg
Area Round Opponent: Winner of San Marcos vs. Eagle Pass
La Joya Coyotes vs. Harlingen Cardinals
Date & Time: Thursday, November 13 at 7:00 p.m.
Location: Boggus Stadium in Harlingen
Area Round Opponent: Winner of Canyon vs. Medina Valley
Economedes Jaguars vs. Los Fresnos Falcons
Date & Time: Friday, November 14 at 7:00 p.m.
Location: Leo Aguilar Memorial Stadium in Los Fresnos
Area Round Opponent: Winner of Laredo United vs. Judson
San Benito Greyhounds vs. Weslaco Panthers
Date & Time: Friday, November 14 at 7:00 p.m.
Location: Bobby Lackey Stadium in Weslaco
Area Round Opponent: Winner of Cibolo Steele vs. Laredo LBJ
5A
Brownsville Pace Vikings vs. Mission Veterans Patriots
Date & Time: Thursday, November 13 at 7:00 p.m.
Location: Tom Landry Stadium in Mission
Area Round Opponent: Winner of CC Miller vs. Victoria West
Brownsville Porter Cowboys vs. Sharyland Rattlers
Date & Time: Thursday, November 13 at 7:00 p.m.
Location: Richard Thompson Stadium in Mission
Area Round Opponent: Winner of Tivy vs. Gregory-Portland
Corpus Christi Veterans Memorial vs. Edinburg Vela Sabercats
Date & Time: Friday, November 14 at 7:00 p.m.
Location: Richard R. Flores Stadium in Edinburg
Area Round Opponent: Winner of Smithson Valley vs. Southside
McAllen Bulldogs vs. Flour Bluff Hornets
Date & Time: Friday, November 14 at 7:00 p.m.
Location: Hornet Stadium in Corpus Christi
Area Round Opponent: Winner of SA Jay vs. SA Pieper
Roma Gladiators vs. Mercedes Tigers
Date & Time: Friday, November 14 at 7:00 p.m.
Location: Tiger Stadium in Mercedes
Area Round Opponent: Winner of Alamo Heights vs. CC Carroll
Pioneer Diamondbacks vs. Edcouch-Elsa Yellowjackets
Date & Time: Friday, November 14 at 7:00 p.m.
Location: Benny Layton Memorial Stadium in Elsa
Area Round Opponent: Winner of CC Ray vs. Boerne
Mission Eagles vs. PSJA North Raiders
Date & Time: Friday, November 14 at 7:30 p.m.
Location: PSJA Stadium in Pharr
Area Round Opponent: Winner of SA Southwest vs. Boerne-Champion
Harlingen South Hawks vs. McAllen Memorial Mustangs
Date & Time: Friday, November 14 at 7:30 p.m.
Location: McAllen Memorial Stadium in McAllen
Area Round Opponent: Winner of New Braunfels vs. Nixon
4A
Hidalgo Pirates vs. La Vernia Bears
Date & Time: Thursday, November 13 at 7:00 p.m.
Location: Buccaneer Stadium in Corpus Christi
Area Round Opponent: Winner of Somerset vs. Manor New Tech
Robstown Cottonpickers vs. Port Isabel Tarpons
Date & Time: Friday, November 14 at 7:00 p.m.
Location: Cotton Picker Stadium in Robstown
Area Round Opponent: Winner of Wimberley vs. Carrizo Springs
La Feria Lions vs. Cureo Gobblers
Date & Time: Friday, November 14 at 7:00 p.m.
Location: Gobbler Stadium in Cureo
Area Round Opponent: Winner of Gonzales vs. Bandera
Grulla Gators vs. Sinton Pirates
Date & Time: Friday, November 14 at 7:00 p.m.
Location: Gruy Stadium in Hebbronville
Area Round Opponent: Winner of Devine vs. Jarrell
3A
Santa Rosa Warriors vs. Stockdale Brahmas
Date & Time: Friday, November 14 at 7:00 p.m.
Location: Vaquero Stadium in San Diego
Area Round Opponent: Winner of Tidehaven vs. Comfort
Corpus Christi London Pirates vs. Rio Hondo Bobcats
Date & Time: Friday, November 14 at 7:00 p.m.
Location: Boggus Stadium in Harlingen
Area Round Opponent: Winner of Llano vs. Poteet
Orange Grove Bulldogs vs. Raymondville Bearkats
Date & Time: Friday, November 14 at 7:30 p.m.
Location: Hawk Stadium in Zapata
Area Round Opponent: Winner of Ingram Moore vs. Hondo
2A
Louise Hornets vs. La Villa Cardinals
Date & Time: Friday, November 14 at 7:00 p.m.
Location: Cowboy Field in Premont
Area Round Opponent: Winner of Iola vs. Sabinal
Santa Maria Cougars vs. Kenedy Lions
Date & Time: Friday, November 14 at 7:00 p.m.
Location: Bear Stadium in Corpus Christi
Area Round Opponent: Winner of Crawford vs. Johnson City
TAPPS
Fort Bend Christian Eagles vs. St. Joseph Academy Bloodhounds
Date & Time: Friday, November 14 at 5:00 p.m.
Location: J.T. Canales Field in Brownsville
Area Round Opponent: Winner of SA Christian School vs. Lutheran South Academy-Houston
