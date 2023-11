Rompe el Silencio: Víctima de violencia sexual narra su historia

Entre los casos de violencia doméstica también está la violación sexual. Noticias RGV tiene el siguiente caso de una residente del Valle quien amablemente accedió a compartir una verdad que no quiere ocultar más para ayudar a quienes aún no se deciden a denunciar este flagelo que afecta a nuestra sociedad.

"Por fuera estás bien, pero por dentro nadie sabe lo que sientes", dijo Iris Méndez, víctima de violencia sexual.

Por más de diez años la señora Iris Méndez vivió dentro de su matrimonio la violación sexual de su cónyuge que empezó con maltratos físicos, verbales, engaños e infidelidades.

"Él me engañó a mí y yo le di una oportunidad", agregó Méndez.

Méndez comenta que después pasó a ser obligada a sostener relaciones sexuales a la fuerza.

"Él llegaba ebrio de trabajar, pues quería estar íntimamente conmigo", añadió Méndez, quien aseguró que nadie le explicó lo que era una violación sexual.

Méndez tenía solo 17 años cuando se casó.

"Él siempre me tomaba como nada más, el como en pocas palabras se va a escuchar mal, pero se satisfacía solamente él", añadió Méndez, quien aseguró que sobrevivir una violación sexual dentro del matrimonio no le fue fácil.

"A mí me ha ayudado demasiado las terapias como para abrirme la mente", comunicó Méndez.

Por casos como este, Noticias RGV mediante su campaña 'Rompe el Silencio' recibe la historia de Méndez como un impulso para quienes hayan vivido la misma situación y necesiten denunciar algún caso de violencia física.

"La verdad que no se queden calladas, que hablen si tienen que hablar, que no tengan miedo de decir, aunque sea su esposo, aunque las amenacen esas cosas se tienen que hablar. Hay muchas salidas que pueden ellas tomar, pero yo les diría que hablen, que no se queden calladas", añadió Méndez.

Buscar la ayuda de profesionales es importante. Una violacion sexual de cualquier índole tiene que enfrentarse.

"Es muy importante que vayan a terapia, acudan con profesionales y sé que al principio es difícil aceptar eso, por pena es una vergüenza, pero hay que aceptar la realidad. Cuando uno acepta, el cambio es muy satisfactorio", indicó Jumairy Campos, defensora de 'Víctimas de Violencia Doméstica de Angels Of Love'.

Los expertos dicen que hay que romper los mitos y reconocer los daños de una violación sexual en una relación de pareja o dentro de un matrimonio.

"La violación sexual es cualquier tipo de incidente que tiene una pareja o no necesariamente con una pareja cuando no hay consentimiento para esa acción íntima, uno puede pensar que no es por qué a veces la gente accede por costumbre, entonces la violación sexual es eso", expresó Campos.

Las consecuciones de una violación sexual pueden ser muy graves.

"Ya sean físicos, mentalmente emocionales, les puede cambiar la vida, dejan de ser ellos mismos o lo que les gusta, lo que les apasiona sentir ansiedad y depresión", aseguró Campos.

La lucha de esta sobreviviente de violencia sexual aún no ha terminado. Méndez tiene dos años sin ver a sus hijos.

Su ahora exesposo desapareció con ellos, pero con terapia y el apoyo de 'Angels Of Love' la ayudan a seguir defendiendo sus derechos.

Por su parte, la 'Asociación de Texas en Contra de los Asaltos Sexuales' (TAASA) por sus siglas en inglés, ofrecen recursos para apoyar a los sobrevivientes de violencia doméstica.

Para comunicarse con la línea telefónica de la organización, puede marcar al 1-800 656-5673, donde encontrará ayuda gratuita y confidencial.