South Texas College aumenta las medidas de seguridad escolar

Uno de los temas más importantes con respecto al Regreso a Clases es de la seguridad escolar.

Por tal motivo, South Texas College en McAllen está haciendo todo lo posible para evitar una tragedia en las aulas.

STC es uno de los colegios más grandes del Valle del Río Grande y tiene más de 35.000 estudiantes.

El departamento de policía pasa por varios entrenamientos para enfrentar y responder ante una emergencia.

Sin embargo, STC es un campus abierto, y muchos alumnos se encuentran caminando por los pasillos.

En caso de una emergencia, los oficiales recomiendan a los estudiantes seguir el siguiente modelo, evitar, negar, y defender.

"Si escuchas algo que suena como disparos, evítalo como puedas. Estás en un pasillo, ve en dirección contraria. Cierra la puerta, silencia tu teléfono celular, apaga las luces, niégales el acceso a ti", informó Johnny Barboza, policía de Edinburg.

STC tiene varias medidas de seguridad como la alerta RAVE, una aplicación donde el colegio puede comunicarse con los estudiantes y la facultad. Además, también se puede llamar y notificar a la policía si ven algo sospechoso.

Fernanda Espinoza es estudiante de STC y narra que en una ocasión cuando salió de clases no se sentía segura.

"Mi primera vez teniendo una clase tarde, no me sentía segura, estaba muy oscuro, mujer precavida, lo use. Tomaron máximo 5 minutos en llegar y me esperé adentro. Tengo un Pepper spray, gas pimienta, eso siempre lo llevo conmigo, siempre tengo un amigo que me acompaña, siempre trato de estar en un lugar donde hay más gente", comentó Espinoza.

El departamento de policía cuenta con 25 oficiales y 30 guardias de seguridad, quienes trabajan 24 horas al día los 7 días de la semana.

Los cinco campus cuentan con alrededor de 1000 cámaras de vigilancia alrededor del Valle.