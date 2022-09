Subcontratista No Entrega el Cheque de Pago de Hombre de Harlingen

Harlingen - Una mujer de Harlingen dijo que está esperando a un subcontratista para pagarle cientos de dólares que le debe a su marido.

Mary Cruz y su familia se mudaron recientemente al Valle del Río Grande desde Florida. Ella dijo que están tratando de arreglar su casa.

Ella está hablando por su marido, que actualmente está buscando otro trabajo. Ella dijo que el contratista le dio un cheque sin valor por la cantidad de más de $ 600.

"Él cheque tenia post-fecha y luego él no escribió el cheque como lo hacemos: el mes, día y año. Lo escribió el día, el mes y el año. Por lo tanto, sería como si no nos pagaran hasta diciembre ", dijo.

Cruz dijo que el subcontratista fijó la fecha, pero añadió que el cheque sigue siendo sólo tinta y papel.

"(Nosotros) fuimos al banco y dijeron que no tienen fondos en el banco", dijo.

Cruz dijo que el subcontratista, Luciano Arias Medina, les está dando falsas esperanzas.

"Hemos estado allí varias veces para que nos paguen y él le dice que va a pagarle el próximo viernes porque no ha pagado. Y el próximo viernes viene y luego dice que va a pagarle por un cierto tiempo. (Mi marido) trata de llamarle y él ignora las llamadas ", dijo.

Medina le dijo a CHANNEL 5 NEWS que la razón por la que el esposo de Cruz no fue pagado es porque está esperando recibir el pago de otra compañía. No quería revelar el nombre de la empresa para la que trabajaba.

"No nos estamos escondiendo ni negando nada. El problema no está con nosotros. Fue con la compañía que haciendo el trabajo. Se ha resuelto. Creo que todo está listo. Por lo tanto, para el sábado por la mañana debe estar listo ", dijo.

Cruz dijo que esperará el último plazo con paciencia.

La Comisión de Fuerza Laboral de Texas ayuda a los empleados a reclamar salarios no pagados mediante la administración de la Ley de Día de Pago de Texas.

La ley establece que una persona debe presentar una reclamación de salario a más tardar 180 días después de la fecha de vencimiento original del pago. Cada reclamación debe decir la cantidad adeudada y la razón de la cantidad específica de lo que se debe.

Cuente con CHANNEL 5 NEWS para recibir actualizaciones a medida que estén disponibles.