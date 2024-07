TxDOT realiza campaña de seguridad vial contra accidentes

El Departamento de Transporte de Texas y las fuerzas del orden estatales lanzaron una campaña de prevención al exceso de velocidad "Maneje Listo, Maneje Seguro" para recordar a los conductores la importancia de respetar siempre el límite de velocidad y conducir de acuerdo a la ley.

Según los registros, en el 2023, el número de accidentes de tráfico que implicaron exceso de velocidad en el sur de Texas fueron de 9016 y de esos, 40 resultaron en muertes y 197 en heridos graves.

Pedro Baldera, un hombre que vivió de cerca las consecuencias del exceso de velocidad y los esfuerzos que hace el departamento de transporte, conoce de primera mano cómo las vidas pueden cambiar cuando alguien decide manejar a una velocidad que no es segura.

Recientemente, mientras manejaba, una persona impactó contra su vehículo por ir deprisa a su trabajo, lo que le ha costado meses asistiendo a las citas médicas.

"Me cambió toda la vida, así no más en un momento rápido, este, y ahora tengo que estar en vez de ir a mi trabajo, ahora yo tengo que ir a mis citas de doctores, y me afectó mucho, mucho eso", expresó Pedro Baldera, residente de Mission.

El accidente también tuvo repercusiones en su salud emocional, dado que ahora le preocupa que vuelva a vivir un suceso similar.

"Me da hasta ansiedad, subirme a mi coche e irme a hacer lo que sea, lo que era para mi antes normal, ahora me entra mucha ansiedad, entonces yo nomas, vengo aquí rápido y a mi casa. Voy a otra oficina del doctor y miré no más cuánto tiempo no había podido venir aquí a esto a recibir mi email", agregó Baldera.

Accidentes como el de Pedro son la razón por las que el Departamento de Transporte de Texas se está asociando con agencias policiacas para la campaña "Maneja Listo, Maneja Seguro" que busca animar a los conductores a reducir la velocidad.

"El exceso de velocidad es muy peligroso, y siempre si hay lluvia, si hay mucho tráfico, que por favor, reduzcan la velocidad porque es peligroso y podría costarle la vida", dijo Ray Pedraza, portavoz del Departamento de Transporte de Texas.

La campana también coincide con la de operación reducción de velocidad, un periodo de alta visibilidad a nivel estatal para hacer cumplir las leyes del límite de velocidad entre el 19 de julio al 4 de agosto.

Por su parte, las agencias policiales aumentarán sus esfuerzos y presencia en las carreteras.

"Nuestros oficiales de aquí, de la ciudad de Mission, van a estar afuera patrullando y buscando personas que anden arriba de la velocidad, para disminuir los accidentes que ocurren", indicó Teodoro Rodríguez, asistente Departamento de Policía de Mission.

Durante el 2023 la velocidad se clasificó como el factor principal que contribuye a los accidentes de tráfico en Texas, a los demás y evitar una multa.