Aumento del precio del cilantro impacta a comerciantes y restaurantes en el Valle

El costo del cilantro ha aumentado sustancialmente debido a sequías severas que afectan las regiones productoras durante los últimos meses.

El precio y escasez del cilantro ha ido aumentando las últimas semanas debido a una combinación de mal clima y plagas en los sembradíos de México, de donde se exporta esta hierba.

En el caso del Valle del Río Grande, el precio a la venta en la central de abastos de McAllen, donde pequeños comerciantes compran el insumo para su reventa en manojos o para negocios de comida, se ha visto un incremento substancial.

Un aumento de precio que ocasiona problemas tanto a distribuidores, como dueños de negocios.

"Pues si me he visto afectado bueno principalmente porque no ha llegado a la calidad que se necesita y supercaro, los clientes se están quejando bastante", agrega Alexis García, dueño de G and Go Fresh, produce en central de abastos en McAllen.

De acuerdo con datos del sistema nacional de información e integración de mercados, el costo del cilantro ha aumentado en casi 4 veces su valor.

"20 - 25 dólares a 40 dólares, 45, ósea si está muy muy, la diferencia era muy grande. Subió demasiado, pero, pues ahí le vamos manejando más que nada pa no tener que subir, nosotros él costó en el producto de nosotros que vienen siendo los tacos", agrega Adaberto Palacios, dueño de taquería, tacos del Tío Pipon.

Y es que el incremento de precio afecta a uno de los ingredientes principales de los platillos de comida mexicana aquí en el sur de Texas.

Aun así, los negocios luchan para encontrar el mejor producto y así mantener la calidad y sabor que esperan sus clientes.

"A mí no me gusta verdad en lo personal, de que si te piden algo extra, cóbraselo extra, pero llegas el punto en que, pues tienes que decirlo, sin quieren extra, se les cobra extra, un poquito de extra y gracias a Dios ninguno de mis clientes, siempre están, siempre nunca se han quejado de eso ni nada", agrega Adaberto Palacios, dueño de taquería, tacos del Tío Pipon.

Sin embargo, el cilantro, no es el único producto que ha aumentado de precio en los últimos meses. El brócoli y el aguacate han sido otros de los cultivos afectados.

"El aguacate, pues el aguacate es el oro verde, ese siempre ha estado ahí cada vez sube y baja", agrega Adaberto Palacios, dueño de taquería, tacos del Tío Pipon.

El departamento de Agricultura de Estados Unidos, O la USDA por sus siglas en inglés, ha suspendido las inspecciones del aguacate en México como resultado de varios incidentes donde los inspectores de esta agencia han sido asaltados y víctimas de violencia en México Con la suspensión de las inspecciones, se verá una reducción en el envío del producto desde México a Estados unidos. Lo que aumentaría su precio.

En México se producen anualmente 65,000 toneladas de cilantro, de las que 98% se comercializan en Estados Unidos.