El apoyo del congresista Vicente González a la Ley Laken Riley desata críticas en El Valle

By:

El apoyo del congresista demócrata Vicente González, al proyecto de ley Laken Riley le está costando reacciones en contra aquí en El Valle.

Organizaciones pro-migrantes protestaron a las afueras de su oficina en Brownsville, y le entregaron una carta al congresista, expresando su desacuerdo con su decisión.

Esta propuesta de ley, surgió del lado republicano y aprobada con apoyo bilateral esta semana en el Congreso.

Una norma que persigue acabar con la inmigración irregular, y que ahora busca la aprobación en el Senado.

"Al apoyar este proyecto de ley, has fallado al no estar con nosotros. En cambio, has decidido alinearte con una narrativa peligrosa que pone en riesgo los derechos y la seguridad de muchas personas", agrega Joaquín García, Director de Organización, LUPE.

Noticias RGV intento comunicarse con la oficina del congresista para obtener una respuesta sobre la carta y estas la protesta. Recibimos una declaración, en la que defiende que si el proyecto de ley se hubiera aprobado antes, Laken Riley se habría mantenido con vida.

Comunicado de LUPE a Noticias RGV:

"La muerte de Laken Riley fue una tragedia prevenible, y este proyecto de ley la habría mantenido con vida. También hemos tenido situaciones similares de inmigrantes indocumentados causando daño a personas en el sur de Texas. Y aunque la gran mayoría de los inmigrantes son personas buenas y trabajadoras que vienen aquí en busca de trabajo y una vida mejor, siempre debemos erradicar las malas manzanas y fomentar el buen comportamiento en las comunidades inmigrantes. Continuaré luchando por la seguridad de los texanos del sur y de los estadounidenses, por aumentar las vías legales hacia la ciudadanía y para proteger a los inmigrantes que tienen el estatus legal para estar en los Estados Unidos. Pero nunca daré un pase libre a aquellos que vienen a nuestro país y rompen leyes que ponen en peligro a mi gente."

Asimismo, el congresista dice que refuerza su compromiso con las comunidades inmigrantes y la seguridad de los texanos del sur.