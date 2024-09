El impuesto sobre bienes inmuebles preocupa a los residentes de Weslaco

By:

La ciudad de Weslaco está aclarando dudas sobre la votación de la reunión de comisionados del martes, en la que se decidió mantener la misma tasa de impuesto municipal.

Varios propietarios se mostraron molestos durante la reunión y utilizaron las redes sociales para expresar su inconformidad.

"Hubo mucha confusión con eso y la propiedad y la evaluación del impuesto a la propiedad y eso es independiente, en Hidalgo...Así que aumentó en cuanto a la evaluación de las propiedades, alrededor de Weslaco, pero nuestra tasa de impuestos se mantuvo igual", agrega alcalde Adrian Gonzalez, Weslaco.

El alcalde de Weslaco, Adrián González, espera acabar con la confusión de algunos propietarios de viviendas tras la reunión de los comisionados de la ciudad celebrada el martes por la noche, inquietudes de los propietarios de viviendas, como Randy Hall, quien cuestionó el aviso público de la ciudad.

"Si no hay un aumento de impuestos, el aviso dice aumento de impuestos... ¿Cómo puede ser?", agrega Randy Hall, residente de Weslaco.

Hall, señala que aunque la ciudad no subió la tasa de impuestos, podría potencialmente tener un efecto negativo.

"Una casa de 150 mil dólares debido a los aumentos de evaluación del 10,75 por ciento se valorará en 166 mil. Y tendrán un aumento de 10,75. En su impuesto el año pasado, 1.032,23 ahora va a ser 1.143 un aumento de impuestos de 111 dólares", agrega Randy Hall.

La oficina de apreciación central del condado Hidalgo, dice que la cantidad de impuestos de propiedad que usted va a pagar en parte depende de si sus valores de propiedad han aumentado en su área.

"Te puedo decir esto si los valores subieron y la tasa de impuestos no está cambiando a la baja. Al final del día usted va a terminar pagando más impuestos a la propiedad", agrega Jorge González, jefe asistente de tasaciones, tasaciones del condado Hidalgo.

Un hecho que la ciudad reconoce, los líderes de la ciudad aseguran que el dinero es necesario para los servicios esenciales.

"Estamos obteniendo más ingresos que el año pasado, con la misma tasa impositiva. Tenemos nuestro departamento de policía, tenemos nuestro departamento de bomberos, tenemos obras públicas. Al igual que usted sabe de nuevo el drenaje, calles, nuestros parques. Todas esas cosas que tenemos que mantener", agrega alcalde Adrián González, ciudad de Weslaco.

Mientras que algunos propietarios estaban molestos por la decisión de la ciudad para mantener la misma tasa de impuestos, otros están felices de que no se haya aumentado.

"Bueno, estoy contenta de que no subieran, no era demasiado alto. Así que estoy contenta de que no subieran, así que estoy contenta"m agrega Patricia Neumann, dueño de vivienda en Weslaco.