KRGV Cares: Historia de esperanza en hospital infantil

Siguiendo con nuestra campaña KRGV Cares, al hospital infantil día a día llegan muchas familias.

Algunas de ellas entran y salen al día siguiente, otros niños entran por tiempo indefinido.

Como es el caso de Ángel Quintanilla, quien nació con parálisis cerebral.

"Hay diferentes formas que puede tomar la parálisis, por ejemplo, yo tengo una parálisis que solamente afecta todo mi cuerpo, pero afecta más en mis piernas", agrega Ángel Quintanilla.

Ángel Quintanilla nació con parálisis cerebral debido a su discapacidad, ingreso al hospital desde que tenía 8 años para recibir atención médica. Desde que fue dado de alta se ha dedicado a regresar sonrisas a los niños hospitalizados.

'Empecé a tener experiencias aquí como paciente, yo me acuerdo de que cuando era muy chiquito yo me enfermaba muy frecuentemente", agrega Ángel.

Usualmente en la temporada de frío era cuando ángel recaía en el hospital.

"Siempre salía y regresaba porque cuando me enfermaba siempre me ponía muy grabe porque mi sistema inmune no era muy fuerte cuando era niño", agrega Ángel.

Uno de los recuerdos que más presente tiene es el haber estado enfermo en la temporada de Navidad.

"Un grupo de jóvenes me trajeron unos juguetes yo estaba muy deprimido, estaba como hay ya va a ser Navidad y yo no voy a poder ir a casa para celebrar con mi familia y pues llegaron los jóvenes y me trajeron estos regalos y pues gracias a dios ese día me hicieron muy feliz y también ese mismo día me dejaron ir a casa", agrega Ángel.

Desde ese día ángel se propuso regresar un poco de esa felicidad que él recibió.

"Yo me sentía muy bendecido y le dije a mi papá cuando íbamos en camino a casa, oye papi, yo sé que yo no soy el único que pasa por esto, especialmente durante el tiempo de Navidad y de las fiestas y pues tal vez yo quiero hacer lo mismo que estos muchachos me hicieron a mí”, agrega Ángel.

Los años han pasado y esa generosidad aún continúa.

"Así empezamos y ya tenemos como 19 años, este año que entra va a ser el 20 año que vamos a hacer esté juguetón", agrega Ángel.

Nunca ha tenido una meta, Ángel nos cuenta que año los juguetes y los voluntarios crecen.

"Lo más importante es que lleguen juguetes para que podamos dárselos a los niños y tengan una sonrisa y puedan olvidar un poco su enfermedad y las cosas difíciles que están pasando”, agrega Ángel.

Ángel comienza su recaudación de juguetes a principios de octubre y terminan una semana antes de la Navidad, él personalmente los entrega a los pacientes junto con su familia y la comunidad.

"Tenemos diferentes eventos donde recolectamos los juguetes cada año es diferente, tengo diferentes lugares y diferentes organizaciones que gracias a dios nos ayudan y siempre cada año, siempre le avisamos a la gente de que aquí va a hacer la colecta y aquí los puedes entregar hasta aquí en el hospital", agrega Ángel.

Esta fue la historia de Ángel y la razón detrás del juguetón, durante los próximos días le daremos a conocer más historias que toquen su corazón y de esta manera usted pueda hacer un donativo a nuestra campaña KRGV Cares Closet.