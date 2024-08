Líderes políticos expresan solidaridad y condenan violencia tras atentado contra expresidente Trump

By:

Tras el intento de asesinato del expresidente Trump, múltiples líderes políticos expresaron su apoyo al exmandatario.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo en su cuenta de X: "Sea como sea, reprobamos lo sucedido al expresidente Donald Trump. La violencia es irracional e inhumana".

La vicepresidenta Kamala Harris condenó el hecho como un tiroteo "sin sentido" agregando que "Agradecemos al servicio secreto de EE. UU., a los primeros que respondieron, a las autoridades locales, por sus acciones inmediatas".

Además, el exvicepresidente Mike Pence: hace un llamado a la unidad y expresa su solidaridad a Trump.

También el gobernador de Texas, Greg Abbott: lo llama indomable haciendo alusión que lo han intentado desde encarcelar hasta quitarle la vida fallando en ambos actos, encuentra del expresidente.

De otro lado, el congresista Henry Cuéllar también se pronunció acerca del atento contra el expresidente Trump.

"Mis pensamientos y oraciones están con el expresidente Donald Trump, su familia y los asistentes al mitin, la violencia política no tiene cabida en nuestro país, gracias al servicio secreto, al personal de las fuerzas del orden y a los primeros en responder por su trabajo crítico durante este difícil momento. Escuché los disparos. Al principio escuché el primer disparo pensando que no podía ser un arma de fuego. Pensé que seguramente era un petardo o incluso una mordaza. Pero escuché ese sonido y luego Confirmó en mi mente lo que sabía que estaba sucediendo", agrega Jondavid Longo, alcalde de Slippery Rock, Pennsylvania.

La congresista del sur de Texas, Mónica De La Cruz (TX-15) ha emitido la siguiente declaración tras el atentado de hoy contra el presidente Trump: "Pido a todos los tejanos del sur que se unan a mí para orar por el presidente Trump y su familia esta noche. Muchas de nuestras familias huyeron de la violencia política en América Latina, e independientemente de la afiliación política, todos podemos estar de acuerdo en que no hay lugar para eso aquí. Estoy profundamente preocupado por los acontecimientos de hoy, pero me consuela saber que el presidente Trump es fuerte. Estados Unidos necesita un liderazgo fuerte. No podemos continuar por este camino de caos".