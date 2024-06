Movilización en la Feria tras amenaza de bomba en escuela

A pesar de que todo vuelve a la normalidad en el plantel, la amenaza está siendo investigada por el departamento de policía de la ciudad de la feria para tratar de identificar al autor de quien alteró el orden al interior y exterior de esta escuela.

La alerta por una amenaza de bomba en la escuela secundaria William B Green se recibió alrededor de las 8:30 de la mañana y fue entonces que el personal administrativo y seguridad de la escuela notificó a la policía de la Feria generando una fuerte movilización de oficiales de distintas agencias policías de otras municipalidades, del condado así como estatales y federales.

Los padres de familias fueron notificados por medio de una publicación en Facebook generando preocupación entre la comunidad de padres de familia

"Nada más al saber y rápido me salí del trabajo y me vine para acá Porque tengo dos en la middle Acholan y uno en la High School y estábamos preocupados porque no me contestan el teléfono", Jesús Escobedo, padre de familia del distrito escolar de la Feria, Texas.

La amenaza se recibió por parte de una llamada anónima, desacatando la respuesta de las autoridades y unidades de emergencias, mientras que los alumnos siguieron las indicaciones del personal educativo siguiendo los protocolos de seguridad bajo estas circunstancias.

"En cuestión de minutos trasladamos a todos los estudiantes al plantel en seguida y así poderlos reubicarlos en el gimnasio de la preparatoria universitaria temprana de la feria", Carlos Romero/director de seguridad del distrito escolar de la feria

Medida que permitió a las autoridades realizar una inspección utilizando unidades caninas y el equipo robótico de la unidad antibombas del departamento de policía de Brownsville.

"No quiero decir que esta amenaza no sea real. No encontramos nada, pero es algo que no podemos ignorar y por seguridad de los alumnos y Maestros vamos a tomar cualquier amenaza muy seria. ", agrego Romero.

Padres de familia externaron que tras recientes tragedias que han sucedido en otras escuelas en Texas, este tipo de bromas ocasiona una sicosis entre toda la comunidad.

El jefe de la policía de la feria comentó que existen serias consecuencias para quienes sean sorprendidos cometiendo estos actos que alteran el orden público.