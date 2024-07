Organización busca crear conciencia sobre la vida de animales

By:

Una comunidad defensora de los derechos en los animales luchan en Weslaco para mayores garantías.

La organización 'We Can Stop the Killing' ha lanzado una iniciativa para detener el índice de mortalidad en perros y gatos callejeros.

Según cifras que ellos manejan a nivel nacional, Weslaco tiene el mayor número de mascotas sacrificadas por año en el estado de Texas.

A través de la organización Best Friends Animal Society, la comunidad defensora de los animales trabaja en una campaña de concientización y participación pública en el sur de Texas que intenta ayudar a facilitar la transformación del Weslaco Animal Care Services.

“Es un esfuerzo para ayudar a la ciudad y también darle educación a la comunidad sobre la sobrepoblación que estamos teniendo en la ciudad con los animales, tanto los gatos como los perros”, explico Elizabeth Gómez del Best Friends Animal Society.

A través de este trabajo comunitario, se busca solucionar y transformar el refugio para animales callejeros de la ciudad de Weslaco.

Según estadísticas internas que maneja esta organización, más del 97 % de los gatos y el 65 % de los perros que ingresan al refugio en la ciudad de Weslaco, donde finalmente mueren.

Estos son índices que desde este grupo de ciudadanos en Weslaco buscan empezar a cambiar.

Vea el video para el informe completo.