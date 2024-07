Playas del condado Cameron en alerta tras el paso del huracán Beryl

By:

Este lunes el Valle del Río Grande se encuentra fuera de peligro tras la llegada del huracán Beryl. Según reportes meteorológicos, la tormenta tocó tierra esta madrugada cerca de Houston.

En la Isla del Padre Sur, las condiciones climatológicas están calmadas.

Sin embargo, el Servicio Nacional de Meteorología emitió un aviso de riesgo de corriente de resaca hasta el martes tras evidenciar que la marea está más alta de lo normal.

Beryl fue la primera tormenta que se convirtió en huracán de categoría 5 en el Atlántico y la primera que ha tocado tierra en los Estados Unidos de lo que va en esta temporada de huracanes.

Beryl causó al menos 11 muertes a su paso por el Caribe en su camino hacia la costa de Texas.

El huracán Beryl dejó estragos en Jamaica la semana pasada y también atravesó por la península Yucatán, donde disminuyó su intensidad.

A pesar de las advertencias y los cierres de playas, las familias del Valle vinieron a pasar tiempo en la isla este fin de semana.

Adrián Barrera, de 20 años, vino acompañado de su familia para celebrar el cumpleaños de su sobrina.

"No, pues, no estaba planeado el huracán y el ataque de tiburón, pero lo pagamos el Airbnb hace dos meses y no nos podían reembolsar, entonces tuvimos que venir", comentó Barrera.

Barrera y su familia pasarán tiempo en la Isla del Padre Sur hasta el miércoles y planean disfrutar de la playa.

"Vamos a ir a ver los delfines y luego vamos a comer por ahí algún restaurante bonito y nada más, pasar tiempo juntos", expresó Barrera.

Por su parte, el condado Cameron anunció un cierre temporal en los accesos a la Playa Boca Chica.

Las autoridades del condado Cameron dicen que estos cierres serán hasta nuevo aviso, mientras que los parques Isla Blanca y Andy Bowie continúan abiertos al público.

Los rescatistas aconsejan que si usted es atrapado en una corriente de resaca, nunca deber de nadar hacia la costa, ya que esto podría poner su vida en peligro.

"Nunca debes nadar directamente de regreso a la orilla porque todavía estarás en la marea alta y no llegarás demasiado lejos. Debes flotar y dejar que la marea te lleve hasta que ya no te agarre", comentó Jesse Treviño, capitán de la patrulla de playa del condado Cameron.

Texas ha puesto a más de 100 condados bajo una declaración de desastre natural a causa del huracán Beryl.

En solo un mes ya van dos fenómenos meteorológicos que han cruzado el golfo de México y todavía se espera una temporada de huracanes muy activa.

Por ello, los oficiales del condado Cameron dicen que estarán monitoreando las condiciones de las corrientes de resaca para anunciar la reapertura de las playas.