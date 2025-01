Procedimiento novedoso para un aneurisma cerebral

Aproximadamente una de cada 50 personas en Estados Unidos tiene un aneurisma cerebral. Pero ahora, los médicos están utilizando un método novedoso para cortar el aneurisma y evitar que cause problemas.

A Bárbara O'hara le encanta la playa. Pero hubo un tiempo en que unos fuertes dolores le impidieron disfrutar de sus tranquilos paseos.

"Tenía un dolor insoportable en el cuello. Tenía dolores de cabeza y, antes de eso, migrañas", agrega Bárbara O'Hara, paciente.

Resulta que Bárbara tenía un aneurisma en el cerebro. Un aneurisma es esencialmente un punto débil en una arteria. El problema es que puede romperse y ser mortal.

"Si se rompe un aneurisma, por desgracia, el 50% de los pacientes ni siquiera pueden llegar al hospital", agrega Mauricio Mandel, MD, Neurocirujano, Cleveland Clinic Tradition Hospital in Florida.

Para reparar los aneurismas, los médicos pueden colocar espirales, endoprótesis o clips. La cirugía estándar para clipar un aneurisma consiste en realizar una craneotomía. Los cirujanos hacen una gran incisión en la cabeza y abren el cráneo.

Ahora, el doctor Mandel realiza esta intervención de forma mínimamente invasiva. Encuentra el aneurisma y lo corta. Esto detiene el flujo sanguíneo para que no pueda romperse. El resultado es una cicatriz mucho más pequeña, menos daño en los tejidos y una recuperación más rápida. La mayoría de los pacientes vuelven a la vida normal en dos o cuatro semanas, frente a uno o dos meses con la cirugía tradicional.

"La mayoría de los pacientes se operan y se van a casa al día siguiente", agrega Mauricio Mandel, MD.

"Cuando me desperté, me sentía como un millón de dólares y me sorprendió sentirme tan bien. Me salvó la vida, y no tengo palabras para eso", agrega Bárbara O'Hara.

Ahora, Bárbara puede disfrutar de sus paseos, sin dolor.

El doctor Mandel afirma que este procedimiento, denominado cirugía transorbitaria, solo es una opción para pacientes que presentan aneurismas en determinadas zonas del cerebro.

Además de los aneurismas cerebrales, este abordaje quirúrgico a través del párpado puede utilizarse para tratar algunos tumores cerebrales y la epilepsia.