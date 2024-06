Reacciones mixtas ante medidas de militarización en la frontera sur de EE. UU.

El gobernador de Texas, Greg Abbott se manifestó en contra de la orden ejecutiva en la frontera anunciada esta tarde por el presidente Joe Biden.

En un comunicado señala lo siguiente "El anuncio de hoy no es más que una cortina de humo para las fracasadas políticas de fronteras abiertas del presidente Biden. Esta orden ejecutiva no hará otra cosa que fomentar una invasión en nuestro país, invitando a miles de inmigrantes ilegales no verificados a cruzar la frontera cada día, exactamente lo contrario de cerrar la frontera."

El congresista Henry Cuellar del condado Starr también se manifestó al respecto.

"Me alegra que por fin haga esto, debió haberlo hecho hace tres años, pero, sin embargo, esto nos va a ayudar a asegurarnos de controlar mucho más los cruces fronterizos", agrega Henry Cuellar, congresista del condado Starr.

El congresista también nos comentó que el comité de apropiaciones de la cámara, del que forma parte. Se reunió hoy y planea continuar financiando las horas extras y la tecnología para los agentes de la patrulla fronteriza.

De igual modo, el alcalde de Edinburg Ramiro Garza, comento que esté nueva orden judicial ayudara a poner orden al cruce masivo de inmigrantes en la frontera sur del estado.

"Todavía queda mucho trabajo por hacer. En este momento las cifras han bajado con el número de personas que cruzan nuestras fronteras, pero con esta acción en caso de que veamos otro pico o aumento en el futuro, ahora tendremos estas herramientas para la aplicación de la ley y poder ser utilizadas", agrega Ramiro Garza, Edinburg mayor.

Los inmigrantes también podrán solicitar una cita a través de la aplicación móvil de CBP ONE.