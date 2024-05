Reportan quejas por maltratos en centros de detención migratorios

Cucarachas en la comida, insultos racistas y tener que soportar temperaturas extremas, estas son algunas de las quejas de personas detenidas al cruzar la frontera de manera ilegal hacia Texas.

Un grupo de abogados, le está pidiendo al departamento de justicia que investigue.

Por casi tres años, Noticias RGV le ha dado seguimiento a las quejas de supuestos maltratos a inmigrantes detenidos en estas prisiones estatales en Edinburg.

Danny Woodward es un abogado con el Texas Civil Rights Project.

Que ellos han podido recabar varios testimonios por parte de algunos reclusos, que hay infestaciones de ratas en las celdas.

En la prisión López, en Edinburg, el abogado dice que las mujeres se les han pedido que se desnuden para hacerles revisión, hasta cuatro veces al día.

Estas quejas, además de acusaciones de comida cruda y alimentos con moho. Están incluidas en un nuevo reporte entregado al departamento de justicia por parte del grupo Texas Civil Rights Projects.

Un grupo de abogado de derechos civiles, que lleva casi tres años, quejándose ante las condiciones que viven los inmigrantes detenidos bajo el operativo estrella solitaria.

"Puedes meter todas las quejas que quieran meter y qué bueno que está alguien abogando por esas personas", agrega Carlos García, abogado.

Carlos García es un abogado en leyes penales y migratorias, el no representa la queja enviada ante el gobierno federal.

"Pero la realidad es que mucho el tiempo no llegan a mucho", agrega Carlos García, abogado

Según el abogado, lo que si le preocupa es la cantidad de tiempo que se quedan los inmigrantes esperando salir bajo fianza. Muchos fueron detenidos por ingresar a un terreno privado, un crimen menor en Texas que no requiere que una persona esté en custodia por más de un mes.

"Lo qué pasa es cuando una persona arrestada tiene derecho a fianza, pero claro que si eres migrante quizás una cuesta te va a decir no te vamos a dar fianza porque no nos sabemos dónde vas a oír etc. estos casos no sé resolución en una manera rápida porque hay tantos casos en la corte pendiente", agrega Carlos García, abogado.

Noticias RGV se comunicó con el departamento de justicia criminal de Texas, la policía estatal y el despacho del gobernador DE Texas. Seguimos esperando una respuesta.

Aun con las quejas, grupos que abogan por los derechos civiles, seguirán quejándose, aun si el gobierno federal esté limitado en lo que puede hacer.

