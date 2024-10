Salud y Vida: Salud mental en los padres

By:

El director general de sanidad de Estados Unidos dice que los padres están abrumados y agotados con el ritmo vertiginoso del mundo.

Y mientras pide cambios en las normas culturales y políticas, los expertos en salud mental dicen que también hay formas de manejar todos esos sentimientos.

"Este es un tema que está recibiendo la atención que merece y que se debería haber abordado hace mucho tiempo," explico Psicólogo con Clínica Cleveland, Adam Borland.

Borland dice que los padres de hoy en día se enfrentan a factores estresantes con los que no crecieron, incluyendo cosas como, redes sociales, ciclos de noticias de 24 horas, seguridad en internet, seguridad escolar, la pandemia de covid-19 y todo puede ser un poco abrumador.

"Creo que se reduce a una sensación de aceptación. El hecho de que me sienta así no es una debilidad. Es la realidad de la situación en la que me encuentro," dijo Borland.

Borland dice que los padres pueden hacer frente a la situación si priorizan el trabajo en equipo, lo que incluye pedir y recibir ayuda de un cónyuge, de un familiar o de la comunidad.

Además, centrarse en la gratitud puede ayudarle a recordar las cosas buenas de la vida y sus triunfos como padre.

"Es muy fácil compararse negativamente con los demás, sin reconocer que está haciendo un muy buen trabajo," comento Borland.

Borland dice que también hay que encontrar un equilibrio saludable entre las cosas que hay en casa, y otros factores de estrés que existen fuera de ella.

Parte de eso también incluye hacer tiempo para usted mismo. Además, dice que el autocuidado no es egoísta.

"Es la idea de sacar ese tiempo y reconocer que voy a ser un mejor padre, voy a ser un mejor compañero. Voy a ser un mejor miembro de la familia si me ocupo de mi propio cuidado," dijo Borland.

Borland dice que también es importante recordar que el tratamiento de salud mental siempre es una opción.

Dice que buscar ayuda para uno mismo no es una debilidad, sino que hay fortaleza en pedir y recibir ayuda.