Utilizan nuevo medicamento para el tratamiento de pacientes con Parkinson

Las alucinaciones visuales afectan hasta al 75 por ciento de los pacientes de Parkinson, haciéndoles ver personas y animales que no están realmente allí.

Con los últimos avances científicos, una medicación ataca estas alucinaciones a través de un neurotransmisor diferente en el cerebro, el cual está ayudando a Adrián Mireles, un paciente que fue diagnosticado a los 40 años.

"Solía tardar media hora en levantarme de la cama, después de estar despierto para arreglarlo todo, así que me di cuenta de dónde estaba. Lo que la gente no entiende es que el Parkinson afecta a muchas cosas. No solo, la gente piensa, oh, te hace temblar. El temblor es el menor de tus problemas", comentó Mireles.

Mireles tenía mucha dificultad para mantener conversaciones y lo más inquietante de todo, cuando conducía hacia el trabajo, empezó a ver cosas como un gato montés en la carretera. "Y las primeras veces, frené bruscamente, ya sabes, para no golpearlo, y luego llegó allí y no estaba allí", expresó.

Según la fundación Parkinson, hasta el 70 por ciento de los pacientes sufren alucinaciones.

"Las alucinaciones pueden presentarse durante el día, por la noche y pueden ser muy perturbadoras para el día a día de estos pacientes. Siempre existe el riesgo de que pierdan el contacto con la realidad", indicó Juan Ramírez-Castañeda, médico neurólogo especialista en trastornos del movimiento en Methodist Physicians.

El médico prescribió un medicamento antisicótico atípico llamado Pimavanserina, nombre comercial Nuplazid, que se dirige a los receptores de serotonina.

"La activación de estos receptores puede ayudar a adaptar la psicosis o la hiperactividad que se produce en el cerebro", informó Ramírez-Castañeda.

Es el primer antipsicótico que actúa sobre el neurotransmisor serotonina, y no sobre la dopamina, conocida por ser una de las causas del Parkinson.

Los antipsicóticos llevan fuertes etiquetas de advertencia y los pacientes con Párkinson deben consultar siempre a sus médicos para ver si los riesgos superan a los beneficios.