ACTUALIZACIÓN: Se busca a una mujer en relación con un "posible artefacto explosivo casero" encontrado en una residencia de Donna

Una mujer se enfrenta a cargos después de que las autoridades encontraron dos paquetes sospechosos en la basura de una casa móvil Donna, según el jefe de policía de Donna Gilbert Guerrero.

Los paquetes causaron una evacuación de la zona el jueves debido a la preocupación de que los paquetes eran un posible artefacto explosivo casero, de acuerdo con el Sheriff del Condado de Hidalgo Eddie Guerra.

Guerra publicó en X, antes conocido como Twitter, que el dispositivo fue encontrado en el bloque 4200 de FM 493.

Guerra posted on X, formerly known as Twitter, that the device was found on the 4200 block of FM 493.

HCSO and DPS are assisting Donna PD with traffic control regarding possible homemade explosive device on the 4200 Block of FM 493. McAllen PD EOD is assessing the situation. Residents in the area have been evacuated as a precaution.

Citizens are being asked to avoid the area. pic.twitter.com/ZCqqjrCkD8 — Sheriff Eddie Guerra (@SheriffGuerra) August 1, 2024

Según Guerrero, una mujer fue desalojada de la casa móvil el miércoles. Cuando los propietarios estaban limpiando la propiedad, encontraron dos paquetes envueltos en cinta aislante y cubiertos de "cartuchos de pistola" con cables que sobresalían de ella.

La escena quedó despejada el jueves por la tarde después de que las autoridades tomaran posesión del artefacto, dijo Guerrero, quien añadió que las autoridades siguen investigando qué son los paquetes.

La inquilina desalojada, que no fue identificada, se enfrenta a cargos una vez que la policía la encuentre, dijo Guerrero.

Esta es una historia en desarrollo, vuelva para actualizaciones.