Aprueban vacunas actualizadas para COVID en el condado Hidalgo

By:

in Noticias RGV

Se espera que las vacunas actualizadas para proteger contra la última cepa de COVID-19 comiencen a enviarse la próxima semana.

Aquí en el Valle, el condado Hidalgo informó, que los casos de COVID son un tercio superior a los de este verano.

La autoridad sanitaria del condado, Dr. Ivan Meléndez, dice que sigue las tendencias nacionales.

"Anecdóticamente, sabemos que ha incrementado. Los números en el hospital han aumentado. Solo esta semana he ingresado a cuatro personas con covid. No a causa del covid, sino con covid. Y lo que estamos viendo es un patrón un poco diferente", agrega Dr. Ivan Meléndez, autoridad sanitaria del condado Hidalgo.

Meléndez comenta que los nuevos casos están asociados a la nueva cepa denominada KV.2, dice que el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades está rastreando la propagación de los casos midiendo las aguas residuales en El Valle provenientes de los hogares de las personas.

Las últimas vacunas de Pfizer y Moderna están actualizadas para atacar esa nueva CEPA.

"Si usted es una persona que tiene tendencias inmunosuprimidas, como edad avanzada, padece de diabetes, trasplante, cánceres, desde luego yo no esperaría, si no se ha vacunado en seis meses. Yo me vacunaría con la vacuna que hay actualmente en el mercado... es muy útil para evitarte problemas... pero si eres una persona con una salud estable, creo que es razonable esperar hasta octubre", agrega Dr. Ivan Meléndez, autoridad sanitaria del condado Hidalgo.

El doctor comenta que los casos tienden a aumentar en esta época del año, debido a los viajes y a el regreso a clases.

Vuelven las clases en los distritos escolares y universidades de todo El Valle.

"Creo que deberíamos estar bien siempre que tomemos las precauciones de llevar mascarillas y germx", agrega Aaliyah Juárez, estudiante.

Ahora mismo los casos son mayores, una nueva vacuna está en camino. La última cepa está dejando huella.

"Este es el pico típico que vemos. pero este pico fue más alto que el del año pasado. Porque considero que esta nueva variante es mucho más infecciosa y menos letal", agrega Dr. Ivan Meléndez, autoridad sanitaria del condado Hidalgo.