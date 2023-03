Aquí Entre Nos: La campaña pública de "Be All You Can Be" se detiene

Un obstáculo para la nueva campaña publicitaria 'Be All You Can Be del ejército de Estados Unidos que protagoniza Jonathan Majors. El ejército pausó la campaña luego de que el actor fue arrestado en lo que la policía de Nueva York llama una disputa doméstica. Enfrenta cargos de agresión, estrangulación y acoso. El abogado de Majors dice que el actor es "completamente inocente" y espera que los "cargos sean retirados pronto". El vocero de la Oficina de Mercadeo del Ejército dijo en un comunicado que "aunque el señor Majors es inocente hasta que se compruebe su culpabilidad, la prudencia dictamina que pausemos nuestra publicidad hasta que la investigación de estas acusaciones esté completa". Vea el video para el informe completo.