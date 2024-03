Aquí Entre Nos: Oppenheimer triunfa en los premios Oscar

No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se alcance y este domingo la noche de este domingo brillo con grandes estrellas.

Los televidentes vieron mucho de "Oppenheimer", que lideró la entrega número 96 de los premios de la academia, ganando siete premios Oscar, incluyendo mejor película y mejor director para Christopher Nolan.

Las películas tienen un poco más de 100 años. Imagínense haber estado a los 100 años de las pinturas o del teatro. No sabemos a dónde irá este camino increíble, pero saber que ustedes piensan que soy una parte significativa de él significa todo para mí.

La primera victoria de "Oppenheimer" en la gala fue para Robert Downey junior por mejor actor de reparto.

Le quiero agradecer a mi terrible niñez y a la Academia. En ese orden.

Al igual que Nolan y Downey, en la ceremonia Cillian Murphy ganó su primer Oscar, por mejor actor.

Los premios de mejor cinematografía, montaje y banda sonora original también fueron para el drama del hombre que lideró el esfuerzo para crear la bomba atómica.

Para bien o para mal, todos vivimos en el mundo de Oppenheimer, así que me gustaría dedicarle esto a los pacificadores en todas partes.

Los llamados de paz también vinieron de Jonathan Glazer, cuyo drama del holocausto, "The Zone of Interest", ganó como mejor película internacional y mejor sonido.

Nuestra película muestra a dónde lleva la deshumanización en su peor forma. Ha formado nuestro pasado y presente. Sean las víctimas del 7 de octubre en Israel, o del ataque continuo en Gaza, todas son víctimas de esta deshumanización.

Y de Mstyslav (MIST-ih-slav) Chernov, cuyo "20 Days in Mariupol", sobre la invasión rusa de Ucrania, ganó mejor largometraje documental.

Quisiera poder intercambiar esto por el que Rusia nunca hubiera atacado a Ucrania, que nunca hubiera ocupado nuestras ciudades.

Billie Eilish Y Finneas O'Connell se llevaron el único premio de "Barbie", ganando mejor canción original por "What Was I Made For", convirtiéndolos en los dobles ganadores del Oscar más jóvenes de la historia.

Da'Vine Joy Randolph comprensiblemente reaccionó con emoción al aceptar su premio de mejor actriz de reparto por su papel en "The Holdovers.

Por tanto, tiempo, siempre quise ser diferente. Y ahora me doy cuenta de que solo necesito ser yo misma. ¡Y les agradezco!

Y una sorprendida Emma Stone recibió su segundo Oscar a mejor actriz, por "Poor Things", la segunda película más galardonada de la noche, reconocida también por mejor diseño de vestuario, mejor maquillaje y peluquería y mejor diseño de producción.

No se trata de mí. Se trata de un equipo que se unió para crear algo más grande que la suma de sus partes.